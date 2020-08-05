Carlsberg Group увеличит в 5 раз число магазинов «Танк и Хоппер» в России

В настоящее время сеть «Танк и Хоппер» работает в Петербурге (6 магазинов, первый из которых открылся в декабре 2018 г.), в Хабаровске (5 магазинов) и в Белогорске (1 магазин). В этом году ожидается открытие до 15 магазинов на северо-западе, в Москве и в центральной части России, более 20 магазинов в Хабаровске и около 15 магазинов в различных городах Дальнего Востока.