Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Carlsberg Group увеличит в 5 раз число магазинов «Танк и Хоппер» в России

Ведомости

Carlsberg Group планирует открыть по франшизе 50 магазинов пива «Танк и Хоппер» в России до конца 2020 г., говорится в сообщении компании.

В настоящее время сеть «Танк и Хоппер» работает в Петербурге (6 магазинов, первый из которых открылся в декабре 2018 г.), в Хабаровске (5 магазинов) и в Белогорске (1 магазин). В этом году ожидается открытие до 15 магазинов на северо-западе, в Москве и в центральной части России, более 20 магазинов в Хабаровске и около 15 магазинов в различных городах Дальнего Востока.

Развитием этого направления бизнеса в России занимается дочернее предприятие Carlsberg Group – ООО «Хоппи юнион». Одна из задач «Хоппи юнион» – продвижение собственной франшизы «Танк и Хоппер». Формат магазинов в перспективе будет приближен к популярным за рубежом taprooms с учетом особенностей российского рынка.

«Одна из основных целей проекта – построить полностью прозрачный и доходный бизнес по продаже качественного пива и «подхватить» активно растущий сегмент крафтов и специалитетов», – отметила владелец продукта ООО «Хоппи юнион» Ольга Гришакова, слова которой приводятся в сообщении.

Ранее по теме: Три крупнейшие пивоваренные компании России создали новую ассоциацию

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных