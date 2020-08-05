Carlsberg Group увеличит в 5 раз число магазинов «Танк и Хоппер» в России
Carlsberg Group планирует открыть по франшизе 50 магазинов пива «Танк и Хоппер» в России до конца 2020 г., говорится в сообщении компании.
В настоящее время сеть «Танк и Хоппер» работает в Петербурге (6 магазинов, первый из которых открылся в декабре 2018 г.), в Хабаровске (5 магазинов) и в Белогорске (1 магазин). В этом году ожидается открытие до 15 магазинов на северо-западе, в Москве и в центральной части России, более 20 магазинов в Хабаровске и около 15 магазинов в различных городах Дальнего Востока.
Развитием этого направления бизнеса в России занимается дочернее предприятие Carlsberg Group – ООО «Хоппи юнион». Одна из задач «Хоппи юнион» – продвижение собственной франшизы «Танк и Хоппер». Формат магазинов в перспективе будет приближен к популярным за рубежом taprooms с учетом особенностей российского рынка.
«Одна из основных целей проекта – построить полностью прозрачный и доходный бизнес по продаже качественного пива и «подхватить» активно растущий сегмент крафтов и специалитетов», – отметила владелец продукта ООО «Хоппи юнион» Ольга Гришакова, слова которой приводятся в сообщении.