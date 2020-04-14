Три крупнейшие пивоваренные компании России создали новую ассоциацию
Три крупнейших в России производителя пива – AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg Group) и Heineken – создали новую ассоциацию после выхода из Союза производителей пивобезалкогольных напитков России (Союз пивоваров), сообщает «Интерфакс».
По данным «СПАРК-Интерфакса», некоммерческое объединение носит название «Ассоциация производителей пива» (АПП). Оно было зарегистрировано 13 апреля. Ассоциацию возглавил Вячеслав Мамонтов, ранее занимавший должность исполнительного директора в Союзе пивоваров.
АПП в ближайшее время собирается представить правительству предложения о мерах поддержки пивоваренной индустрии во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Основной задачей АПП является обеспечение благоприятных условий развития пивоваренной отрасли в России, а также защита интересов производителей пива, заявили «Интерфаксу» в АПП. Новая ассоциация готова в будущем сотрудничать с другими компаниями и некоммерческими объединениями, готовыми к системной работе по поддержке «добросовестных производителей пива».
В феврале «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, занимающие около 70% российского рынка пива, вышли из Союза пивоваров из-за разногласий с другими членами объединения относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, а также по вопросам госрегулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике. Также пивовары занимают разные позиции по вопросу введения в России минимальной розничной цены на пиво.