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Три крупнейшие пивоваренные компании России создали новую ассоциацию

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Три крупнейших в России производителя пива – AB InBev Efes, «Балтика» (Carlsberg Group) и Heineken – создали новую ассоциацию после выхода из Союза производителей пивобезалкогольных напитков России (Союз пивоваров), сообщает «Интерфакс».

По данным «СПАРК-Интерфакса», некоммерческое объединение носит название «Ассоциация производителей пива» (АПП). Оно было зарегистрировано 13 апреля. Ассоциацию возглавил Вячеслав Мамонтов, ранее занимавший должность исполнительного директора в Союзе пивоваров.

АПП в ближайшее время собирается представить правительству предложения о мерах поддержки пивоваренной индустрии во время распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Основной задачей АПП является обеспечение благоприятных условий развития пивоваренной отрасли в России, а также защита интересов производителей пива, заявили «Интерфаксу» в АПП. Новая ассоциация готова в будущем сотрудничать с другими компаниями и некоммерческими объединениями, готовыми к системной работе по поддержке «добросовестных производителей пива».

В феврале «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, занимающие около 70% российского рынка пива, вышли из Союза пивоваров из-за разногласий с другими членами объединения относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, а также по вопросам госрегулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике. Также пивовары занимают разные позиции по вопросу введения в России минимальной розничной цены на пиво.

Ранее по теме: Кому поможет конфликт пивоваров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных