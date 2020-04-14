Три крупнейшие пивоваренные компании России создали новую ассоциацию

В феврале «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, занимающие около 70% российского рынка пива, вышли из Союза пивоваров из-за разногласий с другими членами объединения относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, а также по вопросам госрегулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике. Также пивовары занимают разные позиции по вопросу введения в России минимальной розничной цены на пиво.