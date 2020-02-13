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Кому поможет конфликт пивоваров

Вопрос минимальной цены на пиво рассорил крупные пивоваренные компании с более мелкими
Екатерина Бурлакова

Многолетний лидер пивного рынка – компания «Балтика» (входит в Carlsberg Group) по итогам 2019 г. покинула 1-е место на рынке впервые более чем за 20 лет. Она контролировала около трети рынка, и никто не мог даже близко к ней подобраться.

Однако пару лет назад на место лидера появился претендент – совместное предприятие (СП) AB InBev Efes, созданное в результате объединения бизнесов в России и на Украине крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busсh InBev и турецкой Anadolu Efes. После объединения в 2018 г. AB InBev Efes стала компанией № 2, пообещав добиться лидерства. В СП вошли бренды от одной и другой компании, теперь они вместе выпускают Bud, «Сибирскую корону», Hoegaarden, «Клинское», «Старый мельник» и др. Став вдвое больше, компания смогла более выгодно покупать сырье и договариваться с торговыми сетями.

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