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На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Производитель «Клинского» AB InBev Efes обогнал «Балтику»
Екатерина Бурлакова
Лидерства на рынке пива можно достичь все же за счет массовых сортов – дорогое пиво продается хуже, чем дешевое /Peter Nicholls / Reuters

По итогам 2019 г. на российском пивном рынке сменился лидер: 1-е место впервые заняла компания AB InBev Efes, а многолетний лидер – входящая в Carlsberg Group «Балтика» заняла 2-е место. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух пивоваренных компаний со ссылкой на данные Nielsen и государственной системы учета ЕГАИС. Конкретные цифры они не раскрывают. В опубликованном 12 февраля отчете «ВТБ капитала» со ссылкой на данные компаний говорится, что доля AB InBev Efes в 2019 г. составила 28%, «Балтики» – 27%.

«Балтика» производит пиво под брендами «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Zatecky Gus и проч. С 1996 г., по ее данным, компания была бессменным лидером российского рынка. «Балтика» не стала комментировать потерю 1-го места. Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%. В прошлом году, особенно во второй его половине, ценовая конкуренция была очень напряженной, добавляет он. Продажи упали на 8% – в первую очередь из-за сокращения реализации недорогой продукции.

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