На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

«Балтика» производит пиво под брендами «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Zatecky Gus и проч. С 1996 г., по ее данным, компания была бессменным лидером российского рынка. «Балтика» не стала комментировать потерю 1-го места. Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%. В прошлом году, особенно во второй его половине, ценовая конкуренция была очень напряженной, добавляет он. Продажи упали на 8% – в первую очередь из-за сокращения реализации недорогой продукции.