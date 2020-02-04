Продажи «Балтики» упали на 8% в прошлом году

«На ценовой микс оказали влияние повышение цен в конце 2018 г. и начале 2019 г., рост сегмента крафтов и специалитетов и меньший объем продаж экономичных брендов», – пояснила компания. В 2019 г. выручка от экспорта «Балтики» выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. Налоговые отчисления в 2019 г. составили 56,1 млрд руб., 66% из них пришлись на акцизы (37,3 млрд руб.). Общий объем инвестиций в отчетном периоде составил 2,8 млрд руб. Компания экспортирует продукцию в 75 стран мира.