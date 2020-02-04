Продажи «Балтики» упали на 8% в прошлом году
Продажи пивоваренной компании «Балтика» в 2019 г. из-за высокой конкуренции на рынке пива упали на 8%, говорится в сообщении компании. «Балтика» увеличила на 3% выручку на литр продукции благодаря положительному прайс-миксу и росту продаж на экспорт по сравнению с 2018 г.
«На ценовой микс оказали влияние повышение цен в конце 2018 г. и начале 2019 г., рост сегмента крафтов и специалитетов и меньший объем продаж экономичных брендов», – пояснила компания. В 2019 г. выручка от экспорта «Балтики» выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. Налоговые отчисления в 2019 г. составили 56,1 млрд руб., 66% из них пришлись на акцизы (37,3 млрд руб.). Общий объем инвестиций в отчетном периоде составил 2,8 млрд руб. Компания экспортирует продукцию в 75 стран мира.
В ноябре 2019 г. компания выпустила пиво Carlsberg в новой бутылке, в декабре того же года в продажу поступила линейка безалкогольного пива «Балтика 0» в банках с новым дизайном. Компания также стала выпускать новый продукт – крепкий лагер «Балтика 9. Вишневое». Портер «Балтика 6» и венский лагер «Балтика 4» стали выходить в банке 0,45 л, уточнила «Балтика».
В декабре «Балтика» подписала соглашение о партнерстве с Федерацией хоккея России. Срок действия соглашения – до 2023 г.