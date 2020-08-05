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Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год

Ведомости

Правительство предложило банку ВТБ снизить объем дивидендов за прошлый год в пять раз. Минфин и Росимущество должны подготовить соответствующие директивы для предстоящего годового общего собрания акционеров. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Минфину России и Росимуществу при подготовке проектов директив… для участия в годовом общем собрании акционеров… предусматривать направление на выплату дивидендов суммы, составляющей 10% от чистой прибыли банка ВТБ за 2019 г.», ‒ говорится в распоряжении.

Банк ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г.

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Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила рекордные 201,2 млрд руб. Дивиденды акционерам должны были составить 100,6 млрд руб. Теперь компания сможет снизить сумму до 20,1 млрд руб.

На фоне этой новости акции ВТБ в моменте снижались на 5%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В 12.20 мск стоимость акций снизилась на 5% до 0, 038 руб. за штуку.

На фоне ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более чем в четыре раза ‒ до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО. Прибыль всего банковского сектора в апреле упала в 2,6 раза до 32 млрд руб. в сравнении с тем же периодом год назад, говорилось в обзоре ЦБ. По итогам апреля курс рубля укрепился относительно значений марта, из-за чего банки потеряли более 100 млрд руб. В марте, когда рубль упал к доллару и евро, это, наоборот, поддержало прибыль банков, отмечал регулятор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных