Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год
Правительство предложило банку ВТБ снизить объем дивидендов за прошлый год в пять раз. Минфин и Росимущество должны подготовить соответствующие директивы для предстоящего годового общего собрания акционеров. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Минфину России и Росимуществу при подготовке проектов директив… для участия в годовом общем собрании акционеров… предусматривать направление на выплату дивидендов суммы, составляющей 10% от чистой прибыли банка ВТБ за 2019 г.», ‒ говорится в распоряжении.
Банк ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила рекордные 201,2 млрд руб. Дивиденды акционерам должны были составить 100,6 млрд руб. Теперь компания сможет снизить сумму до 20,1 млрд руб.
На фоне этой новости акции ВТБ в моменте снижались на 5%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В 12.20 мск стоимость акций снизилась на 5% до 0, 038 руб. за штуку.
На фоне ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более чем в четыре раза ‒ до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО. Прибыль всего банковского сектора в апреле упала в 2,6 раза до 32 млрд руб. в сравнении с тем же периодом год назад, говорилось в обзоре ЦБ. По итогам апреля курс рубля укрепился относительно значений марта, из-за чего банки потеряли более 100 млрд руб. В марте, когда рубль упал к доллару и евро, это, наоборот, поддержало прибыль банков, отмечал регулятор.