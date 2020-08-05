Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год

На фоне ограничительных мер во время пандемии коронавируса прибыль ВТБ в апреле упала более чем в четыре раза ‒ до 900 млн руб. с 3,9 млрд руб. в апреле прошлого года, говорится в отчетности банка по МСФО. Прибыль всего банковского сектора в апреле упала в 2,6 раза до 32 млрд руб. в сравнении с тем же периодом год назад, говорилось в обзоре ЦБ. По итогам апреля курс рубля укрепился относительно значений марта, из-за чего банки потеряли более 100 млрд руб. В марте, когда рубль упал к доллару и евро, это, наоборот, поддержало прибыль банков, отмечал регулятор.