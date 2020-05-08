ВТБ снизил прибыль из-за подготовки к кризису

ВТБ планирует пересмотреть свою цель по чистой прибыли по итогам 2020 г., предупредил на телеконференции Пьянов, но размер коррекции не уточнил. »Мы будем ставить несколько компонентов годового целевого показателя, в том числе и чистую прибыль, на пересмотр, — сказал он. — Мы будем отзывать примерно до III квартала нашу цель по чистой прибыли». По его словам у банка будет два сценария — базовый и стрессовый — по поведению кредитного портфеля в зависимости от макроэкономической ситуации, сценарии будут отличаться по срокам начала роста после окончания пандемии. По базовому сценарию банка, восстановительный рост экономики начнется в III квартале, а в стрессовом — только в конце года.