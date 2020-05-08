ВТБ снизил прибыль из-за подготовки к кризису

ВТБ снизил прибыль из-за подготовки к кризисуРезервы утроились, стоимость «ВТБ Арены» снижена на 27 млрд рублей
Чистая прибыль ВТБ в I квартале составила 39,8 млрд руб., согласно отчетности по МСФО. Это на 15% меньше, чем годом ранее.
На результат банка повлияли отчисления в резервы на потери по ссудам: в общей сложности он направил на них в три раза больше, чем в прошлом году — 42,9 млрд руб. (14,3 млрд в I квартале 2019 г.), говорится в отчетности банка.
Похожая ситуация в Сбербанке. На его прибыли в I квартале создание резервов отразилось более заметно: она сократилась вдвое — до 120,5 млрд руб. из-за отчислений в резервы 188 млрд руб. Большая часть из них также пришлась на кредитный портфель.
ВТБ также переоценил часть активов. По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, 38 млрд руб. пришлось на обесценение активов, включая 27 млрд руб. переоценки спорткомплекса «ВТБ Арена». «По нашей оценке, весь 2020 г. и часть 2021 г. будет невозможно проводить спортивно-концертные мероприятия на «ВТБ Арене», что приводит к падению выручки этого стадиона, что отражается на денежных потоках и стоимости этого актива, прокомментировал он. — Остальные 11 млрд руб. – это переоценка земельных активов группы, уточнил он.
К позитивной аномалии, которая помогла во многом скомпенсировать негативную переоценку инвестиционной недвижимости, по словам Пьянова, стала структурная открытая валютная позиция, которая возникла из-за привлечения вечного долга. Обесценение рубля в первом квартале, по его словам, «сыграло в плюс» банку на 36 млрд руб. Всего за I квартал банк заработал 43,8 млрд руб по операциям с иностранной валютой, следует из его отчетности.
«В первом квартале группа ВТБ показала хорошую динамику основных банковских доходов, – приводятся в сообщении банка слова его предправления Андрея Костина. – Однако пандемия COVID-19 начала оказывать негативное влияние на наши результаты, что заставило нас начать создавать дополнительные резервы и снижать оценочную стоимость инвестиционных активов». Сейчас сложно оценить степень проблем, которые создаст для банковской системы текущий кризис, констатировал он.
Чистые процентные доходы ВТБ за I квартал выросли на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 119,7 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 48% до 28 млрд руб. Кредитный портфель госбанка увеличился на 5,2% до 12 трлн руб.: кредиты компаниям увеличились на 5,8% до 8,6 трлн руб., но без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1,3%. Кредитование физлиц выросло на 3,8% до 3,5 трлн руб.
ВТБ планирует пересмотреть свою цель по чистой прибыли по итогам 2020 г., предупредил на телеконференции Пьянов, но размер коррекции не уточнил. »Мы будем ставить несколько компонентов годового целевого показателя, в том числе и чистую прибыль, на пересмотр, — сказал он. — Мы будем отзывать примерно до III квартала нашу цель по чистой прибыли». По его словам у банка будет два сценария — базовый и стрессовый — по поведению кредитного портфеля в зависимости от макроэкономической ситуации, сценарии будут отличаться по срокам начала роста после окончания пандемии. По базовому сценарию банка, восстановительный рост экономики начнется в III квартале, а в стрессовом — только в конце года.
На прибыль, в том числе, окажут влияние участие банка в программах госсподержки населения и бизнеса в условиях пандемии. «Самая убыточная» среди них для ВТБ – кредитные каникулы, сказал Пьянов: она «по сути, приводит к потере процентного дохода на всем сроке жизни кредитов, преимущественно по ипотеке». По его оценкам, убыток банка от этой программы может составить десятки миллиардов рублей. Что касается корпоративного кредитования, то около 3% корпортавтиного кредитного портфеля — это займы компаниям из списка наиболее пострадавших отраслей, уточнил Пьянов.
Из-за ожидаемых убытков от участия в мерах госсподдержки ВТБ может пересмотреть дивиденды за 2019 г. «Мы формально пока не меняли рекомендацию менеджмента по выплате 50% дивидендов от прибыли прошлого года [по МСФО], – сказал он. — Одна из рабочих идей — уменьшать дивиденды по расчетам, причитающимся государству, по привилегированным акциям на величину тех потерь, которые группа ВТБ понесет от участия в государственных программах реструктуризации». Ранее на выплаты акционерам планировалось направить около 101 млрд руб.