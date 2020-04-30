Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису

Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризисуВ I квартале он сформировал 188 млрд рублей резервов
Чистая прибыль Сбербанка в I квартале составила 120,5 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Это на 46,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, и на 19% – консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных «Интерфаксом».
На результат повлияли отчисления в резервы – они составили 188,2 млрд руб. против 41 млрд годом ранее. Из них расходы банка на создание резервов под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю – 134,6 млрд. руб., стоимость кредитного риска (отношение резервов к портфелю) выросла в 3,5 раза до 251 базисного пункта с 72 б. п. на начало года. Согласно МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки, отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением их качества, составила еще 29,1 млрд руб. Помимо этого банк сделал отчисления в «прочие» резервы, созданные в основном под внебалансовые кредитные обязательства в размере 24,5 млрд руб. (в сравнении с чистым восстановлением резервов в размере 2,8 млрд. руб. в прошлом году), указано в релизе банка.
«Динамика процентного и комиссионного дохода в I квартале соответствовала нашим ожиданиям. Однако пандемия COVID-19 вмешалась в наши планы, – прокомментировал зампред правления Сбербанка Александр Морозов. – Принимая во внимание высокую степень неопределенности, в которой оказался весь мир, мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы, что повлияло на финансовый результат группы. Тем не менее Сбербанк заработал прибыль в размере 120,5 млрд руб., обеспечив рентабельность капитала выше 10%».
Чистые процентные доходы банка за I квартал выросли на 10,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 371,9 млрд руб., чистые комиссионные доходы – на 22,8% до 126,4 млрд руб.
Сбербанк перенес годовое собрание на конец июня, а закрытие реестра акционеров – на июль. Не исключено, что банк может еще раз отложить это решение – теперь до осени – согласно предложениям ЦБ, пишет в обзоре аналитик «Атона» Михаил Ганелин, не исключая снижения дивидендов Сбербанка за 2019 г., если экономический кризис затянется. В марте наблюдательный совет банка предложил акционерам утвердить выплату 50% чистой прибыли, или 422,4 млрд руб.
Прибыль на обыкновенную акцию банка за квартал составила 5,6 руб., снизившись на 46,9%, говорится в релизе.
В I квартале реализовались валютные риски и часть кредитных, говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко, и Сбербанк консервативно подошел к оценке рисков, зарезервировав возможные потери по-максимуму. «У банка хороший запас капитала и высокая прибыльность, поэтому он может себе это позволить без сильного ущерба для них. Сильное давление расходов на резервы, вероятно, сохранится и во II квартале, после чего возможна позитивная динамика», – говорит он.
За I квартал Сбербанк увеличил общий кредитный портфель на 6,5% до 23,2 трлн руб., в частности розничный – на 3,9%, корпоративный – на 8%. Такой рост корпоративного портфеля обусловлен в основном девальвацией рубля, считает Ганелин. При таком росте портфеля процентные доходы банка выросли на 0,5% в годовом выражении – до 583,4 млрд руб., говорится в сообщении Сбербанка.
«Во II квартале мы увидим, вероятно, уже давление процентного и комиссионного дохода на результат Сберанка из-за замедления кредитования и снижения экономической активности», – считает Клапко.
В апреле из-за низкой потребительской активности населения на фоне самоизоляции, а также сокращения доходов кредитование начало замедляться. Требования российских банков к населению за 19 дней апреля сократились на 0,7%, по данным ЦБ. Президент Сбербанка Герман Греф прогнозировал снижение комиссионного дохода российских банков по итогам 2020 г. на 20%.