Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису

На результат повлияли отчисления в резервы – они составили 188,2 млрд руб. против 41 млрд годом ранее. Из них расходы банка на создание резервов под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю – 134,6 млрд. руб., стоимость кредитного риска (отношение резервов к портфелю) выросла в 3,5 раза до 251 базисного пункта с 72 б. п. на начало года. Согласно МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки, отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением их качества, составила еще 29,1 млрд руб. Помимо этого банк сделал отчисления в «прочие» резервы, созданные в основном под внебалансовые кредитные обязательства в размере 24,5 млрд руб. (в сравнении с чистым восстановлением резервов в размере 2,8 млрд. руб. в прошлом году), указано в релизе банка.