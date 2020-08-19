Санкт-Петербургская биржа запускает торги акциями BMW и Henkel

«В дальнейшем мы планируем продолжить расширение географии инвестирования на другие европейские страны. На текущий момент у нас залистинговано более 1800 инструментов, из которых 52 — это акции немецких эмитентов, которые станут доступны на торгах в течение ближайших 2 месяцев», — сообщили в пресс-службе.