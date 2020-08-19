Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Санкт-Петербургская биржа запускает торги акциями BMW и Henkel

Ведомости

Санкт-Петербургская биржа запускает с 21 августа торги акциями пяти немецких компаний, включая BMW и Henkel, сообщает пресс-служба площадки.

«21 августа на Санкт-Петербургской бирже стартуют торги акциями европейских компаний. На организованных торгах станут доступны акции первых 5 эмитентов из Германии с суммарной рыночной капитализацией €123,98 млрд. На первоначальном этапе, в течение ближайших 2 месяцев, планируется добавить на торги еще 47 акций немецких компаний», — говорится в сообщении биржи.

На площадке будут торговаться следующие немецкие компании: автоконцерн BMW, крупнейший в Европе производитель микросхем Infineon Technologies, фармацевтическая компания Merk, производитель косметики и бытовой химии Henkel, а также оборудования для офтальмологии Carl Zeiss Meditec.

«В дальнейшем мы планируем продолжить расширение географии инвестирования на другие европейские страны. На текущий момент у нас залистинговано более 1800 инструментов, из которых 52 — это акции немецких эмитентов, которые станут доступны на торгах в течение ближайших 2 месяцев», — сообщили в пресс-службе.

Санкт-Петербургская биржа входит в группу компаний НП РТС. Сейчас на ней торгуются 1 406 ценных бумаг иностранных эмитентов. Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в июле 2020 года составил $14,81 млрд. Количество активных счетов клиентов составляет 323,57 тыс.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных