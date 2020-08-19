Санкт-Петербургская биржа запускает торги акциями BMW и Henkel
Санкт-Петербургская биржа запускает с 21 августа торги акциями пяти немецких компаний, включая BMW и Henkel, сообщает пресс-служба площадки.
«21 августа на Санкт-Петербургской бирже стартуют торги акциями европейских компаний. На организованных торгах станут доступны акции первых 5 эмитентов из Германии с суммарной рыночной капитализацией €123,98 млрд. На первоначальном этапе, в течение ближайших 2 месяцев, планируется добавить на торги еще 47 акций немецких компаний», — говорится в сообщении биржи.
На площадке будут торговаться следующие немецкие компании: автоконцерн BMW, крупнейший в Европе производитель микросхем Infineon Technologies, фармацевтическая компания Merk, производитель косметики и бытовой химии Henkel, а также оборудования для офтальмологии Carl Zeiss Meditec.
«В дальнейшем мы планируем продолжить расширение географии инвестирования на другие европейские страны. На текущий момент у нас залистинговано более 1800 инструментов, из которых 52 — это акции немецких эмитентов, которые станут доступны на торгах в течение ближайших 2 месяцев», — сообщили в пресс-службе.
Санкт-Петербургская биржа входит в группу компаний НП РТС. Сейчас на ней торгуются 1 406 ценных бумаг иностранных эмитентов. Объем торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в июле 2020 года составил $14,81 млрд. Количество активных счетов клиентов составляет 323,57 тыс.