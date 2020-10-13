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Минфин предложил заблаговременно уведомлять бизнес о блокировке счетов

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Налоговая служба должна уведомлять бизнес о блокировке счетов за непредоставление налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов за 14 дней до вынесения решения. Соответствующие поправки в налоговый кодекс предложил Минфин, сообщает его пресс-служба.

«Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приостановке операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даем в два раза больше времени на представление налоговой декларации (с 10 до 20 дней. — прим. ред.)», — цитирует министра финансов Антона Силуанова пресс-служба ведомства. Чиновник подчеркнул, что Минфин заинтересован в сотрудничестве бизнеса с налоговыми службами, а не в применении наказаний, в частности, блокировки счетов.

В ведомстве отметили, что за двухнедельный срок после получения предупреждения компания может предоставить декларации или расчет сумм НДФЛ и страховых взносов и, таким образом, избежать наказания.

Согласно действующему законодательству, если налогоплательщик не предоставил требуемые документы вовремя, то его счета могут заблокировать без всякого предупреждения. Налоговая инспекция уведомляет банк об этом в срок до одного дня после приостановки финансовых операций, а в случае нарушения срока платит проценты за дни неправомерной блокировки. «Стоит подчеркнуть, что одновременно установлены правила максимально быстрой разблокировки счетов при устранении нарушений», —  пояснили в министерстве. 

В начале сентября Минфин предложил не блокировать счета клиентов без объяснения причин, вынеся на общественное обсуждение проект поправок к закону о противодействии отмыванию доходов. В ведомстве подчеркивали, что банки зачастую блокируют счета добросовестных клиентов, не поясняя оснований для этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных