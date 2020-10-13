Минфин предложил заблаговременно уведомлять бизнес о блокировке счетов
Налоговая служба должна уведомлять бизнес о блокировке счетов за непредоставление налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов за 14 дней до вынесения решения. Соответствующие поправки в налоговый кодекс предложил Минфин, сообщает его пресс-служба.
«Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приостановке операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даем в два раза больше времени на представление налоговой декларации (с 10 до 20 дней. — прим. ред.)», — цитирует министра финансов Антона Силуанова пресс-служба ведомства. Чиновник подчеркнул, что Минфин заинтересован в сотрудничестве бизнеса с налоговыми службами, а не в применении наказаний, в частности, блокировки счетов.
В ведомстве отметили, что за двухнедельный срок после получения предупреждения компания может предоставить декларации или расчет сумм НДФЛ и страховых взносов и, таким образом, избежать наказания.
Согласно действующему законодательству, если налогоплательщик не предоставил требуемые документы вовремя, то его счета могут заблокировать без всякого предупреждения. Налоговая инспекция уведомляет банк об этом в срок до одного дня после приостановки финансовых операций, а в случае нарушения срока платит проценты за дни неправомерной блокировки. «Стоит подчеркнуть, что одновременно установлены правила максимально быстрой разблокировки счетов при устранении нарушений», — пояснили в министерстве.
В начале сентября Минфин предложил не блокировать счета клиентов без объяснения причин, вынеся на общественное обсуждение проект поправок к закону о противодействии отмыванию доходов. В ведомстве подчеркивали, что банки зачастую блокируют счета добросовестных клиентов, не поясняя оснований для этого.