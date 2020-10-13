Минфин предложил заблаговременно уведомлять бизнес о блокировке счетов

«Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приостановке операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даем в два раза больше времени на представление налоговой декларации (с 10 до 20 дней. — прим. ред.)», — цитирует министра финансов Антона Силуанова пресс-служба ведомства. Чиновник подчеркнул, что Минфин заинтересован в сотрудничестве бизнеса с налоговыми службами, а не в применении наказаний, в частности, блокировки счетов.