Производитель «Авифавира» назвал срок его возможного появления в продаже

В середине октября в Минздраве заявили, что предельная стоимость «Авифавира» составит 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке, в то время как еще в сентябре глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев называл цену в районе 8 000 руб. Тогда же, в середине октября, ФАС согласовала стоимость препарата от коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку. Максимальная стоимость препарата с учетом надбавок может составить 6875 руб. с НДС.