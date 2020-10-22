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Производитель «Авифавира» назвал срок его возможного появления в продаже

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Препарат для лечения коронавируса «Авифавир» может появится в аптеках в конце ноября, заявил председатель совета директоров фармацевтической группы «Химрар» Андрей Иващенко, передает «РИА Новости». 

«Клинические испытания закончили в начале октября. Соответственно, 28 дней наблюдения закончатся к концу октября. Соответственно, надеюсь, что к Дню Революции (7 ноября. — прим. ред.) у нас будет (разрешение на амбулаторное применение препарата. — прим. ред.)», — сказал Иващенко. Он пояснил, что еще две недели может потребоваться для допуска «Авифавира» в аптеки.

«У нас на складах сотни тысяч упаковок лежат физически»,— добавил Иващенко. 

В середине октября в Минздраве заявили, что предельная стоимость «Авифавира» составит 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке, в то время как еще в сентябре глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев называл цену в районе 8 000 руб. Тогда же, в середине октября, ФАС согласовала стоимость препарата от коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку. Максимальная стоимость препарата с учетом надбавок может составить 6875 руб. с НДС. 

«Авифавир» производства РФПИ и группы компаний «Химрар» 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава России

 Он создан на основе используемого с 2014 г. в Японии противовирусного средства Фавипиравир. В июне Минздрав рекомендовал «Авифавир» для лечения коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных