Производитель «Авифавира» назвал срок его возможного появления в продаже
Препарат для лечения коронавируса «Авифавир» может появится в аптеках в конце ноября, заявил председатель совета директоров фармацевтической группы «Химрар» Андрей Иващенко, передает «РИА Новости».
«Клинические испытания закончили в начале октября. Соответственно, 28 дней наблюдения закончатся к концу октября. Соответственно, надеюсь, что к Дню Революции (7 ноября. — прим. ред.) у нас будет (разрешение на амбулаторное применение препарата. — прим. ред.)», — сказал Иващенко. Он пояснил, что еще две недели может потребоваться для допуска «Авифавира» в аптеки.
«У нас на складах сотни тысяч упаковок лежат физически»,— добавил Иващенко.
В середине октября в Минздраве заявили, что предельная стоимость «Авифавира» составит 1000 руб. за 10 таблеток, 4000 руб. за 40 таблеток и 5000 руб. за 50 таблеток в упаковке, в то время как еще в сентябре глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев называл цену в районе 8 000 руб. Тогда же, в середине октября, ФАС согласовала стоимость препарата от коронавируса Фавипиравир, она составит 100 руб. за таблетку, или 5500 руб. за упаковку. Максимальная стоимость препарата с учетом надбавок может составить 6875 руб. с НДС.
«Авифавир» производства РФПИ и группы компаний «Химрар» 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава России
Он создан на основе используемого с 2014 г. в Японии противовирусного средства Фавипиравир. В июне Минздрав рекомендовал «Авифавир» для лечения коронавируса