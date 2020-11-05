Власти Москвы допустили новые меры по поддержке бизнеса в 2021 году
Власти Москвы зарезервировали средства на новые меры по поддержке городского бизнеса в 2021 г., они будут использованы в случае необходимости, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».
«В проекте бюджета на следующий год заложены резервные средства. И в случае возникновения такой необходимости мы к этому вопросу вернемся», — сказал Ефимов. По его словам, уже введенные меры поддержки бизнеса, которые применили как на федеральном, так и на столичном уровне, «позволили бизнесу максимально быстро восстановиться на докризисные показатели оборотов».
Ефимов добавил, что бизнес, в свою очередь, в основном выполняет указания мэрии об отправке на удаленку 30% сотрудников: около 1,3 млн работников в столице работают сейчас дистанционно. «Это позволяет во многом сдерживать развитие ситуации (с распространением коронавируса. — прим. ред.)», — подчеркнул Ефимов.
В сентябре Ефимов заявил, что оборот большинства компаний Москвы вернулся на уровень, предшествовавший введению ограничений из-за коронавируса. Однако в туротрасли и гостиничном бизнесе сохраняются трудности из-за низкого притока иностранных туристов, а у некоторых компаний после снятия ограничений выручка даже увеличилась.
Весной власти Москвы приняли несколько пакетов антикризисных мер для помощи бизнесу на 85 млрд руб. Малому и среднему бизнесу расширили доступ к кредитам, отложили срок уплаты по ряду налогов за I квартал 2020 г. и освободили от арендной платы за землю и нежилые помещения. Также некоторым московским промышленным экспортерам и предприятиям малого бизнеса расширили доступ к субсидиям. Кроме того, мэрия Москвы субсидировала процентную ставку из городского бюджета до 6% годовых по ранее взятым кредитам и до 8% годовых по новым кредитам на финансирование текущей деятельности.