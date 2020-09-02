Власти Москвы заявили о возвращении оборота бизнеса на докризисный уровень
Оборот компаний Москвы вернулся на уровень, предшествовавший введению ограничений из-за коронавируса, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, передает ТАСС.
«Продовольственный и непродовольственный оборот компаний Москвы вернулся на уровень прошлого года после снятия ограничений из-за пандемии», — сказал Ефимов. Он добавил, что в ряде отраслей до сих пор наблюдаются сложности, в частности, в туризме и гостиничном бизнесе из-за низкого притока иностранных туристов. В то же время Ефимов утверждает, что у некоторых компаний после снятия ограничений выручка даже увеличилась.
В марте-апреле власти Москвы приняли несколько пакетов антикризисных мер для помощи бизнесу на 85 млрд руб. в связи с ограничениями из-за коронавируса Малому и среднему бизнесу расширили доступ к кредитам, отложили срок уплаты по ряду налогов за первый квартал 2020 г. и освободили от аренды земли и нежилых помещений. Кроме того, ряду московских промышленных экспортеров, а также предприятиям малого бизнеса расширили доступ к субсидиям. Также мэрия Москвы субсидировала процентную ставку из городского бюджета до 6% годовых по ранее взятым кредитам и до 8% годовых по новым кредитам на финансирование текущей деятельности.