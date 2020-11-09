Эксперты оценили объем хищений через сайты объявлений в России
Мошенники за год похитили у пользователей популярных российских сайтов объявлений, в том числе «Авито» и «Юлы», более 660 млн руб, сообщает Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) со ссылкой на собственное исследование.
«За анализируемый период во всех мошеннических каналах: количество транзакций: 111,021, общая сумма всех транзакций: 666,046,958 руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что исследователи проанализировали 116 активных группировок из чуть более 200 всего существующих. В 59-и из них больше 100 участников являются мошенниками, а в 13 — более тысячи. Всего таким видом обмана занималось порядка 13,1 тыс. мошенников, следует из сообщения компании.
По данным исследования, средняя сумма мошеннической транзакции составляет 6 тыс. руб., максимальная сумма одной транзакции — 200 тыс. руб., а максимальное снятие с карты одной жертвы в сумме нескольких транзакций составило 2,1 млн руб. Отмечается, что мошеннические трансакции были выявлены по картам 78 банков, из них 81% — карты Сбербанка.
Самыми популярными площадками у мошенников являются Avito: 62% — по числу транзакций, 54% — по сумме, и «Юла» — 22% и 23% — соответственно.