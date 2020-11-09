Эксперты оценили объем хищений через сайты объявлений в России

Отмечается, что исследователи проанализировали 116 активных группировок из чуть более 200 всего существующих. В 59-и из них больше 100 участников являются мошенниками, а в 13 — более тысячи. Всего таким видом обмана занималось порядка 13,1 тыс. мошенников, следует из сообщения компании.