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Эксперты оценили объем хищений через сайты объявлений в России

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Мошенники за год похитили у пользователей популярных российских сайтов объявлений, в том числе «Авито» и «Юлы», более 660 млн руб, сообщает Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) со ссылкой на собственное исследование.

«За анализируемый период во всех мошеннических каналах: количество транзакций: 111,021, общая сумма всех транзакций: 666,046,958 руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследователи проанализировали 116 активных группировок из чуть более 200 всего существующих. В 59-и из них больше 100 участников являются мошенниками, а в 13 — более тысячи. Всего таким видом обмана занималось порядка 13,1 тыс. мошенников, следует из сообщения компании.

По данным исследования, средняя сумма мошеннической транзакции составляет 6 тыс. руб., максимальная сумма одной транзакции — 200 тыс. руб., а максимальное снятие с карты одной жертвы в сумме нескольких транзакций составило 2,1 млн руб. Отмечается, что мошеннические трансакции были выявлены по картам 78 банков, из них 81% — карты Сбербанка.

Самыми популярными площадками у мошенников являются Avito: 62% — по числу транзакций, 54% — по сумме, и «Юла» — 22% и 23% — соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных