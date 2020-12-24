«Вкусвилл» начнет продавать Coca-Cola, Pepsi и Ferrero Rocher
«Ассоциирующаяся с ЗОЖ сеть "Вкусвилл" начнет продавать в своем интернет-магазине продукцию Coca-Cola, PepsiCo и других транснациональных корпораций», — пишет издание. Продукция этих брендов позволит повысить средний чек на 20%, считают в компании.
В данный момент новые товары можно заказать только в небольшой зоне доставки на севере Москвы. Для всех жителей города обновленный ассортимент станет доступен в феврале 2021 г. после открытия новых дарксторов.
«Вкусвилл», ранее называвшийся «Избенка», существует с 2009 г. Ассортимент магазинов более чем на 90% представлен под собственными марками. В апреле сеть начала тестировать новые форматы – магазины с ограниченным числом покупателей и «дарксторы» (магазины, работающие только на формирование онлайн-заказов). Так, например, в Москве и Петербурге появились первые вендинговые автоматы «Вкусвилла» в жилых домах.