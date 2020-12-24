«Вкусвилл» начнет продавать Coca-Cola, Pepsi и Ferrero Rocher

«Вкусвилл», ранее называвшийся «Избенка», существует с 2009 г. Ассортимент магазинов более чем на 90% представлен под собственными марками. В апреле сеть начала тестировать новые форматы – магазины с ограниченным числом покупателей и «дарксторы» (магазины, работающие только на формирование онлайн-заказов). Так, например, в Москве и Петербурге появились первые вендинговые автоматы «Вкусвилла» в жилых домах.