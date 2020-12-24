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«Вкусвилл» начнет продавать Coca-Cola, Pepsi и Ferrero Rocher

Ведомости

Сеть «Вкусвилл», которая ассоциирует себя с продажей продуктов для здорового питания, в числе прочего начнет продавать в своем интернет-магазине напитки Coca-Cola, Pepsi и конфеты Ferrero Rocher, сообщает РБК со ссылкой на управляющую электронной коммерцией компании Ларису Романовскую.

«Ассоциирующаяся с ЗОЖ сеть "Вкусвилл" начнет продавать в своем интернет-магазине продукцию Coca-Cola, PepsiCo и других транснациональных корпораций», — пишет издание. Продукция этих брендов позволит повысить средний чек на 20%, считают в компании.

В данный момент новые товары можно заказать только в небольшой зоне доставки на севере Москвы. Для всех жителей города обновленный ассортимент станет доступен в феврале 2021 г. после открытия новых дарксторов.

«Вкусвилл», ранее называвшийся «Избенка», существует с 2009 г. Ассортимент магазинов более чем на 90% представлен под собственными марками. В апреле сеть начала тестировать новые форматы – магазины с ограниченным числом покупателей и «дарксторы» (магазины, работающие только на формирование онлайн-заказов). Так, например, в Москве и Петербурге появились первые вендинговые автоматы «Вкусвилла» в жилых домах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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