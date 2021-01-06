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Судно «Академик Черский» вернулось к месту достройки «Северного потока – 2»

Ведомости

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из порта Мукран в Германии и подошло к недостроенному участку газопровода «Северный поток – 2», следует из данных сервиса marinetraffic.

В начале декабря 2020 года судно вместе с суднами снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь» отошло от точки достройки газопровода и направились в Калининград.

Предполагается, что «Северный поток — 2» соединит Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.

Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода. С тех пор «Газпром» искал возможность самостоятельно завершить прокладку труб. Официально о том, какие суда будут вести эти работы, ни в операторе Nord Stream 2, ни в «Газпроме» никогда не говорили. Сегодня под российским флагом ходит два специализированных трубоукладочных судна, способных достроить «Северный поток-2», – «Фортуна» и «Академик Черский».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных