Судно «Академик Черский» вернулось к месту достройки «Северного потока – 2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из порта Мукран в Германии и подошло к недостроенному участку газопровода «Северный поток – 2», следует из данных сервиса marinetraffic.
В начале декабря 2020 года судно вместе с суднами снабжения «Умка» и «Балтийский исследователь» отошло от точки достройки газопровода и направились в Калининград.
Предполагается, что «Северный поток — 2» соединит Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта.
Тогда от участия в нем отказалась швейцарско-голландская фирма Allseas. «Газпрому» пришлось искать альтернативный вариант для достройки газопровода. С тех пор «Газпром» искал возможность самостоятельно завершить прокладку труб. Официально о том, какие суда будут вести эти работы, ни в операторе Nord Stream 2, ни в «Газпроме» никогда не говорили. Сегодня под российским флагом ходит два специализированных трубоукладочных судна, способных достроить «Северный поток-2», – «Фортуна» и «Академик Черский».