Газ из хранилищ Украины на почти ₽100 млрд оказался в залоге у российской НКО

Фонд промышленных активов, по данным РБК, был создан госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 г., затем был выведен за пределы группы и сейчас независим от ВЭБа. Фонду были переданы проблемные кредиты, которые ВЭБ предоставлял до 2014 г. неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование металлургических предприятий, в том числе на Донбассе.