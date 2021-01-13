Газ из хранилищ Украины на почти ₽100 млрд оказался в залоге у российской НКО
Издание отмечает, что активы Фирташа являются обеспечением по кредиту, который фонд предоставил холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF бизнесмена. Активы преимущественно относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений.
В залоге у российской НКО также оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям холдинга. Расчетная стоимость газа составляет почти 98 млрд руб. Издание рассказало со ссылкой на украинское агентство «ЛІГАБізнесІнформ», что до 2014 г. химические комбинаты холдинга импортировали российский газ, но к 2015 г. в их хранилищах почти не осталось собственного газа.
Фонд промышленных активов, по данным РБК, был создан госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 г., затем был выведен за пределы группы и сейчас независим от ВЭБа. Фонду были переданы проблемные кредиты, которые ВЭБ предоставлял до 2014 г. неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование металлургических предприятий, в том числе на Донбассе.