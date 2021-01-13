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Газ из хранилищ Украины на почти ₽100 млрд оказался в залоге у российской НКО

Ведомости

Ряд активов бизнесмена из Украины Дмитрия Фирташа, включая природный газ стоимостью около 100 млрд руб., находятся в залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов», сообщил РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 г. 

Издание отмечает, что активы Фирташа являются обеспечением по кредиту, который фонд предоставил холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF бизнесмена. Активы преимущественно относятся к бизнесу Ostchem по производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений. 

В залоге у российской НКО также оказался природный газ, который принадлежал химическим предприятиям холдинга. Расчетная стоимость газа составляет почти 98 млрд руб. Издание рассказало со ссылкой на украинское агентство «ЛІГАБізнесІнформ», что до 2014 г. химические комбинаты холдинга импортировали российский газ, но к 2015 г. в их хранилищах почти не осталось собственного газа.

Фонд промышленных активов, по данным РБК, был создан госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 г., затем был выведен за пределы группы и сейчас независим от ВЭБа. Фонду были переданы проблемные кредиты, которые ВЭБ предоставлял до 2014 г. неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование металлургических предприятий, в том числе на Донбассе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных