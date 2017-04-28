ВЭБ показал убыток за прошлый год

По итогам 2016 г. госкорпорация ВЭБ зафиксировала убыток в размере 111,9 млрд руб. против 16,4 млрд руб. прибыли годом ранее.

ВЭБ, предназначенный для инвестиций в политические проекты, оказался на грани дефолта в позапрошлом году. Для его спасения была выделена помощь государства, а вместо команды Владимира Дмитриева десантирована команда Сергея Горькова из Сбербанка. Новая команда должна во-первых, вытащить банк из кризиса, во-вторых, превратить его в ВЭБ 2.0.

Процентные доходы банка (год к году) снизились незначительно - с 325,3 млрд до 316,8 млрд руб., при этом процентные расходы снизились до 227,7 млрд руб. В итоге чистый процентный доход даже вырос с 67 млрд руб. до 89,1 млрд руб. Непроцентные доходы также выросли с 332,8 млрд руб. годом ранее до 433,4 млрд руб.

Резервы и активы

Убыток связан с созданием больших резервов под обесценение активов - на 510,4 млрд руб. против 292,8 млрд руб. в 2016 г. 188 млрд руб. было зарезервировано только под кредиты на олимпийские объекты.

Большое влияние на показтели банка оказала передача активов в Фонд промышленных активов на 550 млрд руб. ВЭБ выдал кредиты фонду, за счет которых тот приобрел у ВЭБа проблемные, прежде всего украинские, активы (на Индустриальный союз Донбасса и «Сибуглемет»); под кредит ВЭБ получил госгарантии на сопоставимую сумму. Эта сделка привела в том числе к перевороту части валютного долга в рублевый, рассказал зампред ВЭБа Николай Цехомский. В результате процент валютных кредитов в балансе снизился с 52 до 29,3% - у банка появилась существенная открытая валютная позиция (разрыв между долларовыми пассивами и долларовыми активами), признает Цехомский. Это позиция на конец прошлого года составляла 450 млрд руб. «Естественно, это не могло нас не волновать, и мы ее сократили до 245 млрд руб. за счет приобретения валютных активов», - рассказывает Цехомский.

Успешный год

Несмотря на убыток, ВЭБ считает 2016 г. успешным, говорит Цехомский: год мощной трансформации, непростой борьбы за ликвидность, борьбы за стабильность финансового состояния. Трансформация, на его взгляд, завершилась успешно и продолжится в 2017 г. Основной результат - признание того, что ВЭБу быть.

Среди вызовов 2016 г. - взаимодействие с государством и получение поддержки от него (150 млрд руб. субсидий в капитал в прошлом году и 450 млрд руб. на трехлетку). Также ВЭБ не нарушил ни единого ковенанта, ни единого обязательства перед инвесторами, указывает Цехомский. Премия к ОФЗ по внутренним долгам сократилась на 20 б. п.: «Мы теперь сможем привлекаться на внутреннем рынке по нормальным ставкам». Обязательства группы снизились на 22,7% до 3 трлн руб., в том числе из-за погашения облигаций на 155,3 млрд руб.

С точки зрения кредитования год был непростой, признает зампред ВЭБа. Общие активы группы снизились на 18,5% до 3, 6 трлн руб. Кредиты клиентам сократились с 2,6 трлн до 1,9 трлн руб., на 26,3%. Доля кредитов в общей структуре активов снизилась с 57,9 до 53,3%. Фактически ВЭБ временно свернул деятельность.

Прежде всего ориентировались на реструктуризацию старых кредитов, с этим связано падение кредитного портфеля, объясняет Цехомский. В прошлом году вообще все думали, что кредитование сейчас полностью остановится, но потом решили, что потом перезапустить этот механизм будем невозможно, и решили выдавать кредиты дальше, рассказывал топ-менеджер ВЭБа. В итоге было выдано кредитов на 95 млрд руб., рассказывает Цехомский, но погашения в течение года шли опережающими темпами.

Также на размер портфеля оказал влияет рост курса рубля, это снизило балансовую стоимость валютных кредитов.

Достижения и приоритеты

ВЭБ обещал поменять приоритеты в кредитовании, чтобы превратиться в ВЭБ 2.0. Но структура портфеля пока еще не соответствует четырем приоритетам новой стратегии ВЭБа (промышленность высоких переделов, экспорт, инновации, конвергенция). Подавляющее большинство - 29% и 27,6% - приходится на производство и на финансовую деятельность, однако по-прежнему на сельское хозяйство выделено 6,5% портфеля, на недвижимость и строительство - 13%, на нефтегазовый сектор - 2,3%.

Зато ВЭБ гордится тем, что смог нарастить ликвидность. Денежные средства и эквиваленты выросли с 322 млрд до 350,1 млрд руб. (год к году). В общей структуре активов рост с 10 до 13,7%. После пережитого стресса из-за угрозы срыва ковенантов и предъявления евробондов к погашению состояние с ликвидностью очень сильно беспокоило банк, объясняет сотрудник банка. Это очень важно для нас, подчеркивает Цехомский, профицит ликвидности на конец года составлял около 200 млрд руб. Еще 150 млрд руб. пришло от государства.

В этом году банк опять покажет убыток, прибыль ожидается в 2018 г., говорил ранее руководитель ВЭБа Сергей Горьков.

Основными направлениями деятельности банка в 2016 г. была работа с проблемными активами, утверждение правительством новой бизнес-модели, фиксации в законе о бюджете обязательств государства по финансированию внешнего долга банка, перечисляет Карен Вартапетов из S&P: последние две задачи решены. Проблема же проблемных активов и непрофильных направлений деятельности ВЭБа – долгосрочная, и быстрого ее решения ожидать вряд ли стоит, скептичен Вартапетов. Например, планы по продаже трех банковких «дочек» группы реализовать до сих пор не удалось, указывает он.