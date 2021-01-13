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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

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«Аэрофлот» с 13 января приоставливает продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с исчерпанием бюджетного финансирования, сообщает пресс-служба компании.

«Аэрофлот» приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям», — говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что места, забронированные, но не оплаченные на 11:00 мск, будут оформлены по субсидируемому тарифу.

«В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена», — пообещали в авиаперевозчике.

«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток с 2 января. Предполагалось, что возможность купить билеты по сниженным ценам в отдаленные регионы России можно будет до 31 декабря 2021 г. Компания уточняла, что воспользоваться такой возможностью смогут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Кроме того, тариф распространяется на инвалидов I группы и их сопровождающих, а также на инвалидов детства II и III групп.

В 2020 г. регулярная субсидия правительства для авиакомпаний на внутренние рейсы, включая Дальний Восток, составила более 14 млрд руб. В конце ноября Росавиация не успела согласовать дополнительные 3 млрд руб. финансирования. В 2021 г. власти планируют дать авиакомпаниям на эти цели на 18% меньше, чем в 2020 г.: 11,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных