«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
«Аэрофлот» приостанавливает с 13 января бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа в связи с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям», — говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что места, забронированные, но не оплаченные на 11:00 мск, будут оформлены по субсидируемому тарифу.
«В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена», — пообещали в авиаперевозчике.
«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток с 2 января. Предполагалось, что возможность купить билеты по сниженным ценам в отдаленные регионы России можно будет до 31 декабря 2021 г. Компания уточняла, что воспользоваться такой возможностью смогут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Кроме того, тариф распространяется на инвалидов I группы и их сопровождающих, а также на инвалидов детства II и III групп.
В 2020 г. регулярная субсидия правительства для авиакомпаний на внутренние рейсы, включая Дальний Восток, составила более 14 млрд руб. В конце ноября Росавиация не успела согласовать дополнительные 3 млрд руб. финансирования. В 2021 г. власти планируют дать авиакомпаниям на эти цели на 18% меньше, чем в 2020 г.: 11,5 млрд руб.