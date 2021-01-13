«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток с 2 января. Предполагалось, что возможность купить билеты по сниженным ценам в отдаленные регионы России можно будет до 31 декабря 2021 г. Компания уточняла, что воспользоваться такой возможностью смогут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Кроме того, тариф распространяется на инвалидов I группы и их сопровождающих, а также на инвалидов детства II и III групп.