3 млрд рублей на поддержку авиасообщения зависли на согласованиях

Директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев называет поддержку региональных рейсов запоздалой. «С одной стороны, мера в значительной степени поможет авиакомпаниям поддержать авиационную деятельность. Как один из инструментов в пакете она была бы полезна, если бы ее запустили не в ситуации коронакризиса, а заблаговременно. В этом году, к сожалению, эта мера была реализована провально», – говорит эксперт. Пантелеев уточняет, что сейчас развивать полетную программу по регионам уже поздно и эффективнее было бы перенести поддержку на 2021 г. и с большим объемом средств. «Потратить эти деньги сейчас на операционную деятельность компаний вполне реально, но будут ли перевозчики в состоянии расширять региональную маршрутную сеть, с учетом второй, а возможно, и третьей волны коронавируса?» – заключает эксперт.