3 млрд рублей на поддержку авиасообщения зависли на согласованиях

3 млрд рублей на поддержку авиасообщения зависли на согласованияхПри этом субсидия действует до 1 декабря
Авиакомпании пока не дождались приказа Росавиации об утверждении перечня перевозчиков, которые могут претендовать на 3 млрд руб. дополнительных субсидий на рейсы между регионами страны. Эти деньги должны быть распределены между эксплуатантами российской авиатехники – в основном самолетов Sukhoi Superjet 100.
Средства выделены в августе постановлением правительства, принятым по итогам майского совещания с президентом Владимиром Путиным о поддержке авиаотрасли в условиях пандемии. Речь идет о выполнении рейсов и развитии авиасообщения по 138 региональным маршрутам в обход Москвы; часть региональных маршрутов субсидируется ежегодно, а новое постановление было призвано усилить эту поддержку и запустить новые маршруты. Деньги могут получить «Азимут», «Ираэро», Red Wings, «Ямал», «Якутия» – именно они эксплуатируют российские самолеты. «Ведомости» запросили представителей всех указанных авиакомпаний.
В парке «Аэрофлота» также есть SSJ-100, но перевозчик выполняет на них рейсы из Шереметьево.
В отсутствие приказа Росавиации распределить средства будет невозможно. При этом субсидия действует до 1 декабря. Если деньги так и не будут выбраны в этом году, то вернутся в резервный фонд правительства и будут направлены на другие статьи расходов, поясняет федеральный чиновник. Источник в одном из профильных федеральных ведомств уточняет, что приказ находится в стадии согласования и в ближайшее время будет подписан. «Ожидается, что концу недели он будет опубликован», – говорит собеседник. Предыдущая версия приказа уже была подготовлена ранее, но ее не согласовал Минтранс, добавляет другой источник в отрасли. Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев.
Выделение средств на региональные программы может стать одной из последних мер поддержки для авиакомпаний в виде субсидий в этом году.
По прогнозу Росавиации, авиаперевозки из-за пандемии и ограничений сократятся на 50% от уровня 2019 г. до 65 млн человек, в 2021 г. составят не более 80% от 2019 г. В ведомстве при этом пока не предвидят банкротств авиапредприятий. На компенсацию затрат авиакомпаний из-за падения пассажиропотока в мае было выделено 23,4 млрд руб. из бюджета. Вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий в правительстве транспорт, считает, что этой поддержки авиакомпаниям пока достаточно, так как у авиакомпаний есть «запас прочности». Об этом он рассказал журналистам на форуме «Транспортная неделя» на прошлой неделе.
Сейчас из выделенных 23,4 млрд руб. распределено только около 13,6 млрд, сообщил замглавы Росавиации Алексей Новгородов на форуме. По действующим правилам, оставшиеся 8 млрд руб. распределить не удастся, да и срок действия этой субсидии закончился в июне.
Росавиация готова продлить период действия и увеличить ставку компенсации расходов на одного потерянного в 2020 г. пассажира до 685 руб. (сейчас 365 руб.). Минфин предлагает увеличить ставку только до 436 млрд руб., рассказал Новгородов. «Минфин поддерживает увеличение ставки компенсации на оплату труда летно-подъемного состава (в том числе бортпроводников). Увеличение ставки компенсации по иным статьям расходов авиакомпаний сейчас прорабатывается с заинтересованными ведомствами», – уточнили в пресс-службе. Эта поддержка также направляется на лизинговые платежи и оплату стоянки воздушных судов.
Кроме этого, еще прошлой осенью по поручению президента ожидалась выплата субсидий, частично компенсирующих скачок цен на авиакеросин в 2018 г. Вопрос компенсаций в размере 22,4 млрд руб. был отложен на 2020 г. Сейчас соответствующий проект постановления вновь был внесен в правительство, сообщали в Минтрансе.
Директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев называет поддержку региональных рейсов запоздалой. «С одной стороны, мера в значительной степени поможет авиакомпаниям поддержать авиационную деятельность. Как один из инструментов в пакете она была бы полезна, если бы ее запустили не в ситуации коронакризиса, а заблаговременно. В этом году, к сожалению, эта мера была реализована провально», – говорит эксперт. Пантелеев уточняет, что сейчас развивать полетную программу по регионам уже поздно и эффективнее было бы перенести поддержку на 2021 г. и с большим объемом средств. «Потратить эти деньги сейчас на операционную деятельность компаний вполне реально, но будут ли перевозчики в состоянии расширять региональную маршрутную сеть, с учетом второй, а возможно, и третьей волны коронавируса?» – заключает эксперт.