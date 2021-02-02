AliExpress запускает совместные со «Связным» пункты выдачи в Москве и Казани

Совместные пункты выдачи Связной*AliExpress ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазина svyaznoy.ru и самого онлайн-ритейлера. Кроме того, клиенты смогут приобрести в магазинах нового формата телефоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику от компании «Связной» и воспользоваться другими услугами, в частности оформить страховой полис или кредит, оплатить услуги ЖКХ, получить карту рассрочки или приобрести пакет настроек.