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AliExpress запускает совместные со «Связным» пункты выдачи в Москве и Казани

Ведомости

Российское подразделение AliExpress и «Связной» запускают в тестовом режиме совместные пункты выдачи в Москве и Казани, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ритейлера.

Совместные пункты выдачи Связной*AliExpress ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазина svyaznoy.ru и самого онлайн-ритейлера. Кроме того, клиенты смогут приобрести в магазинах нового формата телефоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику от компании «Связной» и воспользоваться другими услугами, в частности оформить страховой полис или кредит, оплатить услуги ЖКХ, получить карту рассрочки или приобрести пакет настроек.

Первые 10 таких пунктов выдачи открываются в Москве и Казани. «Дальше мы планируем масштабировать проект на другие крупные города», — цитирует пресс-служба слова директора по логистике и инфраструктуре AliExpress Россия Григория Орлова. Другие планируемые локации совместных пунктов выдачи он не уточнил.

В сентябре 2020 г. «Связной» запустил продажи своей электроники на AliExpress, впервые зайдя на маркетплейс. До этого он продавал товары только через собственный интернет-магазин.

Ранее, в конце января, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с компанией Mubadala Investment Company и рядом суверенных фондов Ближнего Востока выкупили 7,85% акций совместного предприятия (СП) AliExpress Россия у Alibaba Group (владеет китайским AliExpress). Создание СП было завершено в октябре 2019 г. Тогда Alibaba Group получила долю в 55,7% предприятия, 24,3% отошли «Мегафону», 15% — Mail.ru Group, 5% — РФПИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных