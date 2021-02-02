AliExpress запускает совместные со «Связным» пункты выдачи в Москве и Казани
Российское подразделение AliExpress и «Связной» запускают в тестовом режиме совместные пункты выдачи в Москве и Казани, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ритейлера.
Совместные пункты выдачи Связной*AliExpress ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазина svyaznoy.ru и самого онлайн-ритейлера. Кроме того, клиенты смогут приобрести в магазинах нового формата телефоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику от компании «Связной» и воспользоваться другими услугами, в частности оформить страховой полис или кредит, оплатить услуги ЖКХ, получить карту рассрочки или приобрести пакет настроек.
Первые 10 таких пунктов выдачи открываются в Москве и Казани. «Дальше мы планируем масштабировать проект на другие крупные города», — цитирует пресс-служба слова директора по логистике и инфраструктуре AliExpress Россия Григория Орлова. Другие планируемые локации совместных пунктов выдачи он не уточнил.
В сентябре 2020 г. «Связной» запустил продажи своей электроники на AliExpress, впервые зайдя на маркетплейс. До этого он продавал товары только через собственный интернет-магазин.
Ранее, в конце января, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с компанией Mubadala Investment Company и рядом суверенных фондов Ближнего Востока выкупили 7,85% акций совместного предприятия (СП) AliExpress Россия у Alibaba Group (владеет китайским AliExpress). Создание СП было завершено в октябре 2019 г. Тогда Alibaba Group получила долю в 55,7% предприятия, 24,3% отошли «Мегафону», 15% — Mail.ru Group, 5% — РФПИ.