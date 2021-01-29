Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

РФПИ выкупил у Alibaba долю в AliExpress Россия

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с компанией Mubadala Investment Company и рядом суверенных фондов Ближнего Востока выкупили 7,85% акций совместного предпрития (СП) AliExpress Россия у Alibaba Group (владеет китайским AliExpress), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе РФПИ.

Создание СП было завершено в октябре 2019 г. Тогда Alibaba Group получила долю 55,7% предприятия, 24,3% отошли «Мегафону», 15% — Mail.ru Group, 5% — РФПИ.

Отмечается, что РФПИ зарезервировал эксклюзивное право на покупку 7,85% акций еще в 2019 г. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что партнерство с фондами Ближнего Востока в приобретении акций AliExpress Россия подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность СП на международном рынке электронной коммерции.

В пресс-релизе также говорится, что СП «ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров» и создает выгодные условия как для предпринимателей, так и для клиентов.

«Значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей AliExpress Россия, в том числе, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн», — сказал Дмитриев, выразив надежду, что в дальнейшем AliExpress Россия станет одним из самых крупных маркетплейсов в Европе. 

Ранее по теме: Структура Alibaba Group откроет сеть постаматов в России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных