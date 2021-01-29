РФПИ выкупил у Alibaba долю в AliExpress Россия

«Значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей AliExpress Россия, в том числе, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн», — сказал Дмитриев, выразив надежду, что в дальнейшем AliExpress Россия станет одним из самых крупных маркетплейсов в Европе.