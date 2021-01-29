РФПИ выкупил у Alibaba долю в AliExpress Россия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с компанией Mubadala Investment Company и рядом суверенных фондов Ближнего Востока выкупили 7,85% акций совместного предпрития (СП) AliExpress Россия у Alibaba Group (владеет китайским AliExpress), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе РФПИ.
Создание СП было завершено в октябре 2019 г. Тогда Alibaba Group получила долю 55,7% предприятия, 24,3% отошли «Мегафону», 15% — Mail.ru Group, 5% — РФПИ.
Отмечается, что РФПИ зарезервировал эксклюзивное право на покупку 7,85% акций еще в 2019 г. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что партнерство с фондами Ближнего Востока в приобретении акций AliExpress Россия подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность СП на международном рынке электронной коммерции.
В пресс-релизе также говорится, что СП «ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров» и создает выгодные условия как для предпринимателей, так и для клиентов.
«Значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей AliExpress Россия, в том числе, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн», — сказал Дмитриев, выразив надежду, что в дальнейшем AliExpress Россия станет одним из самых крупных маркетплейсов в Европе.