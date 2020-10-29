Структура Alibaba Group откроет сеть постаматов в России

AliExpress и Tmall в России входят в совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – «AliExpress Россия». В «Цайняо» также заявляли о планах по локализации в России собственной IT-системы, с помощью которой китайские продавцы управляют товарами и остатками. В Китае система позволяет доставлять заказы за 24 часа, говорил «Ведомостям» представитель «Цайняо». Сейчас время доставки посылок Tmall и AliЕxpress в России составляет от двух до девяти дней в зависимости от региона. «Цайняо» также собирается увеличить количество складов в России: пока у него один собственный склад в Домодедове и один партнерский в Подольске.