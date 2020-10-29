Структура Alibaba Group откроет сеть постаматов в России«Цайняо» выходит в Россию под собственным брендом
Входящий в Alibaba Group логистический оператор «Цайняо» запустит в России сеть собственных постаматов. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании. Это первый случай, когда «Цайняо» будет работать для покупателей под собственным брендом за пределами Китая, уточнил он.
Первые постаматы уже открылись в Москве, в течение года компания планирует открыть еще 1 тыс. постаматов по всей России, передала через представителя компании руководитель по стратегическому развитию постаматной сети «Цайняо» в России Ксения Киянцева. «В течение года мы планируем разместить более тысячи постаматов по всей стране и сейчас активно расширяем пул партнёров как в Москве, так и в регионах», – сказала она. В Китае у «Цайняо» открыто более 100 тыс. точек получения заказов.
На первом этапе открытия сети в постаматах можно будет получить международные заказы Aliexpress (из Китая и Европы). После заключения соответствующих соглашений можно будет получать заказы от российских продавцов, уточнил представитель. Источник, знакомый с ходом реализации проекта, сообщил «Ведомостям», что первые постаматы «Цайняо» открылись в сети магазинов «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group). Это подтвердил и представитель X5.
«В рамках стратегического сотрудничества с "Цайняо" мы развиваем партнёрства по различным инициативам. В частности в наших московских “Пятёрочках” уже начали размещать постаматы компании», — сказал «Ведомостям» представитель ритейлера.
X5 уже развивает собственную сеть постаматов 5Post. По данным самой компании, она насчитывает 4 тыс. постаматов. Сейчас крупнейшие сети постаматов есть у онлайн-ритейлера Ozon (более 6 тыс.), PickPoint (с партнерской сетью — 7,5 тыс.), также около 10 тыс. постаматов планирует установить «Сберлогистика» и около 5 тыс. «Почта России».
По данным Data Insight, с мая 2019 г. по сентябрь 2020 г. количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и постаматов выросло в России на 47%, при этом число ПВЗ увеличилось на 22%, а постаматов — на 134%. В мае 2019 г. доля постаматов составляла 22% от общего количества мест выдачи заказов, а в сентябре 2020 г. — 35%.
В июле этого года в «Цайняо» заявляли о планах по инвестированию в IT-проекты и в развитие российской инфраструктуры около 1 млрд руб. до июня 2021 г. Инвестиции позволят сократить время и затраты на доставку заказов продавцам, которые работают на российских платформах группы, ‒ AliExpress и Tmall, обещал представитель «Цайняо».
«Цайняо» – один из логистических партнеров AliExpress по доставке товаров из Китая и по России, говорит представитель маркетплейса в России. «Мы предложим покупателям доставку в кобрендированные постаматыс ними и с рядом других партнеров по всей России. Например, мы плотно работаем с Почтой России и другими операторами над подобными проектами», — сказали «Ведомостям» в Aliexpress Россия.
AliExpress и Tmall в России входят в совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ – «AliExpress Россия». В «Цайняо» также заявляли о планах по локализации в России собственной IT-системы, с помощью которой китайские продавцы управляют товарами и остатками. В Китае система позволяет доставлять заказы за 24 часа, говорил «Ведомостям» представитель «Цайняо». Сейчас время доставки посылок Tmall и AliЕxpress в России составляет от двух до девяти дней в зависимости от региона. «Цайняо» также собирается увеличить количество складов в России: пока у него один собственный склад в Домодедове и один партнерский в Подольске.