AliExpress хочет выдавать каждую пятую покупку через постамат
«AliExpress Россия» за год планирует довести долю доставок через постаматы до 20% от общего числа заказов. Об этом говорится в сообщении компании. Для этого логистическая компания «Цайняо», входящая в Alibaba Group, улучшает маршруты и расширяет сеть точек выдачи.
«AliExpress Россия» – совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ. Основная часть его бизнеса – это продажи китайских товаров российским покупателям на площадке AliExpress, крупнейшей трансграничной платформе в России. Помимо нее компания развивает внутрироссийские продажи на площадке Tmall.
Основной партнер в доставке покупок на AliExpress из-за рубежа – «Почта России». На нее, по данным «AliExpress Россия», приходится более 80% заказов, остальные доставляют партнеры. «Новый проект по доставке в постаматы перераспределит долю курьерских доставок и сохранит позиции «Почты России» как основного логистического партнера», – уточнил представитель «AliExpress Россия».
AliExpress тестирует доставку в постаматы на протяжении трех месяцев вместе с крупнейшим российским онлайн-ритейлером X5 Retail Group: онлайн-заказы выдаются в постаматах и на кассах принадлежащих X5 магазинов «Пятерочка». По результатам теста 90% заказов доставлены менее чем за 15 дней, отчитались компании.
Сейчас средний срок доставки почтой, по данным компании, – около 25 дней в зависимости от региона. На Москву, Екатеринбург и Новосибирск и их области приходится более половины заказов AliExpress, по данным площадки.
В планах – увеличить число партнеров по постаматам, работать с крупными розничными сетями, сказано в сообщении «AliExpress Россия». «Цель – обеспечить доставку товаров из-за границы для жителей крупных городов не более чем за 10 дней», – заявил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.
Ранее осенью 2019 г. «AliExpress Россия» и «Цайняо» для ускорения доставки также запустили новую систему отслеживания и объединения заказов в одной посылке стоимостью от 330 руб.