AliExpress хочет выдавать каждую пятую покупку через постамат

«AliExpress Россия» за год планирует довести долю доставок через постаматы до 20% от общего числа заказов. Об этом говорится в сообщении компании. Для этого логистическая компания «Цайняо», входящая в Alibaba Group, улучшает маршруты и расширяет сеть точек выдачи.