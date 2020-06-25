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«Связной» выходит на рынок крупной бытовой техники

Это неизбежное решение, но выполнить его будет очень непросто
Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

«Связной» начал продавать и доставлять бытовую технику, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Ранее ритейлер специализировался на мобильных устройствах и сервисах для абонентов операторов связи, но около года назад начал продавать и бытовую технику в тестовом режиме. Все это время категория была доступна в ограниченном ассортименте, а теперь доставка любой техники будет доступна для Москвы и Московской области, сообщил представитель компании.

Расширение новых для компании товарных категорий стало частью стратегии «Связного», продолжает представитель ритейлера: доставка таких заказов до двери клиента позволит «Связному» стать полноценным игроком на российском рынке крупной бытовой техники и электроники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных