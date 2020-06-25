«Связной» выходит на рынок крупной бытовой техники

«Связной» выходит на рынок крупной бытовой техникиЭто неизбежное решение, но выполнить его будет очень непросто
«Связной» начал продавать и доставлять бытовую технику, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Ранее ритейлер специализировался на мобильных устройствах и сервисах для абонентов операторов связи, но около года назад начал продавать и бытовую технику в тестовом режиме. Все это время категория была доступна в ограниченном ассортименте, а теперь доставка любой техники будет доступна для Москвы и Московской области, сообщил представитель компании.
Расширение новых для компании товарных категорий стало частью стратегии «Связного», продолжает представитель ритейлера: доставка таких заказов до двери клиента позволит «Связному» стать полноценным игроком на российском рынке крупной бытовой техники и электроники.
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