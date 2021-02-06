Мишустин утвердил автоматическое продление лицензий для бизнеса в ряде отраслей

В сообщении отмечается, что этот инструмент господдержки хорошо себя зарекомендовал в 2020 г., позволив сократить издержки бизнеса на прохождение разрешительных процедур, а также уменьшить число контактов с органами власти. Всего был продлен срок действия 41 000 лицензий и иных разрешительных документов.