Мишустин утвердил автоматическое продление лицензий для бизнеса в ряде отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении лицензий для бизнеса в социально значимых отраслях еще на год, сообщается на сайте правительства.
В сообщении отмечается, что этот инструмент господдержки хорошо себя зарекомендовал в 2020 г., позволив сократить издержки бизнеса на прохождение разрешительных процедур, а также уменьшить число контактов с органами власти. Всего был продлен срок действия 41 000 лицензий и иных разрешительных документов.
«Новое постановление правительства продлевает срок действия этой меры в отношении отдельных разрешений еще на год. Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда», — говорится в сообщении.
Благодаря принятой мере будут автоматически продлены свыше 450 000 разрешений. Кроме того, органы власти получают возможность использовать дистанционные средства контроля при получении или продлении разрешений, если такая необходимость возникнет.