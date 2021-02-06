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Мишустин утвердил автоматическое продление лицензий для бизнеса в ряде отраслей

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении лицензий для бизнеса в социально значимых отраслях еще на год, сообщается на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что этот инструмент господдержки хорошо себя зарекомендовал в 2020 г., позволив сократить издержки бизнеса на прохождение разрешительных процедур, а также уменьшить число контактов с органами власти. Всего был продлен срок действия 41 000 лицензий и иных разрешительных документов.

«Новое постановление правительства продлевает срок действия этой меры в отношении отдельных разрешений еще на год. Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также сфере образования, экологии, охраны труда», — говорится в сообщении.

Благодаря принятой мере будут автоматически продлены свыше 450 000 разрешений. Кроме того, органы власти получают возможность использовать дистанционные средства контроля при получении или продлении разрешений, если такая необходимость возникнет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных