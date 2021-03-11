Путин призвал отечественные компании инвестировать в Россию
Президент России Владимир Путин призвал представителей российского бизнеса инвестировать средства «в дом». Об этом он сказал в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и инвестиционными планами. Но вот, имея в виду, что мы работаем в условиях большого количества факторов неопределенности, повторяю — вы сами решаете, но лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее», — сказал Путин.
В этой связи задачей правительства является создание условий для инвестиционной деятельности, при которых эффективнее направлять средства было бы «не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их где-то там... в тихих гаванях», а на развитие собственных бизнесов или новой предпринимательской деятельности внутри России, подчеркнул глава государства.
11 марта Владимир Путин заявил о преодолении спада в экономике России. К такому выводу президент пришел на основе данных о динамике внутреннего спроса, постепенному снижению уровня безработицы.