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Путин призвал отечественные компании инвестировать в Россию

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал представителей российского бизнеса инвестировать средства «в дом». Об этом он сказал в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

«Конечно, руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и инвестиционными планами. Но вот, имея в виду, что мы работаем в условиях большого количества факторов неопределенности, повторяю — вы сами решаете, но лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее», — сказал Путин.

В этой связи задачей правительства является создание условий для инвестиционной деятельности, при которых эффективнее направлять средства было бы «не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их где-то там... в тихих гаванях», а на развитие собственных бизнесов или новой предпринимательской деятельности внутри России, подчеркнул глава государства.

11 марта Владимир Путин заявил о преодолении спада в экономике России. К такому выводу президент пришел на основе данных о динамике внутреннего спроса, постепенному снижению уровня безработицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных