Путин призвал отечественные компании инвестировать в Россию

В этой связи задачей правительства является создание условий для инвестиционной деятельности, при которых эффективнее направлять средства было бы «не на выплату дивидендов и не на то, чтобы распределить их где-то там... в тихих гаванях», а на развитие собственных бизнесов или новой предпринимательской деятельности внутри России, подчеркнул глава государства.