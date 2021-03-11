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Путин заявил о преодолении спада в экономике России

Ведомости

Российская экономика благодаря мерам поддержки отраслей преодолела спад и приступила к восстановлению, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности.

«Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса нам удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление. Видим это по динамике внутреннего спроса, постепенному снижению уровня безработицы», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.

Инвестиции в основной капитал в четвертом квартале 2020 г. увеличились на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем предшествующего года, но по итогам года инвестиции сократились на 1,4%, отметил глава государства.

«Нам удалось избежать провала инвестиционной активности. Серьёзно снизились риски вложений в российскую экономику», — добавил Путин.

Ранее, 11 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «веерную» раздачу средств в качестве поддержки различным секторам экономики затратной и недостаточно эффективной. По его словам, руководство страны концентрируется на помощи тем секторам и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются.

Ранее по теме: Песков назвал неэффективной «веерную» раздачу средств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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