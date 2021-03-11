Путин заявил о преодолении спада в экономике России

Ранее, 11 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «веерную» раздачу средств в качестве поддержки различным секторам экономики затратной и недостаточно эффективной. По его словам, руководство страны концентрируется на помощи тем секторам и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются.