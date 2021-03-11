Путин заявил о преодолении спада в экономике России
Российская экономика благодаря мерам поддержки отраслей преодолела спад и приступила к восстановлению, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности.
«Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса нам удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление. Видим это по динамике внутреннего спроса, постепенному снижению уровня безработицы», — сказал Путин, слова которого передает пресс-служба Кремля.
Инвестиции в основной капитал в четвертом квартале 2020 г. увеличились на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем предшествующего года, но по итогам года инвестиции сократились на 1,4%, отметил глава государства.
«Нам удалось избежать провала инвестиционной активности. Серьёзно снизились риски вложений в российскую экономику», — добавил Путин.
Ранее, 11 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «веерную» раздачу средств в качестве поддержки различным секторам экономики затратной и недостаточно эффективной. По его словам, руководство страны концентрируется на помощи тем секторам и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются.