Песков назвал неэффективной «веерную» раздачу средств

«Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. Веерная раздача средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом соответственно приводит к увеличению долговой нагрузки и сокращению инвестиционных программ», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как Кремль относится к планам других стран в их антикризисных мероприятиях и нужно ли согласование международных усилий на этом направлении.