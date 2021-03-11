Песков назвал неэффективной «веерную» раздачу средств
«Веерная» раздача средств в качестве поддержки различным секторам экономики является затратной и недостаточно эффективной, руководство России концентрируется на помощи нуждающимся сферам и слоям населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам и тем слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. Веерная раздача средств в целом признается не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом соответственно приводит к увеличению долговой нагрузки и сокращению инвестиционных программ», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как Кремль относится к планам других стран в их антикризисных мероприятиях и нужно ли согласование международных усилий на этом направлении.
При этом представитель Кремля отметил «не столь существенное» проседание российской экономики на фоне других стран.
«Мировая экономика действительно просела изрядно за прошлый год и последствия этого проседания нам предстоит проанализировать. На 3,5% просела мировая экономика. К слову сказать проседание российской экономики оно было не столь существенным. Это конечно не повод для самоуспокоения. Мы все равно просели, но не столь серьезно. И сейчас все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы», — заявил пресс-секретарь российского президента.
В ноябре прошлого года Песков заявил, что введение дополнительных мер поддержки бизнеса в данный момент не требуется, так как экономика страны продолжает функционировать.
А в феврале, комментируя публикацию агентства Reuters о решении правительства России выделить 500 млрд руб. на социальную поддержку населения на фоне наблюдающихся в стране протестных настроений, представитель Кремля сообщил об отсутствии разовых сумм, о выделении которых власти могут заявить в ближайшее время. Он напомнил: средства для поддержки врачей и семей с детьми направляются на регулярной основе в рамках целенаправленной работы по точечной помощи наиболее нуждающимся гражданам.