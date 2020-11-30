Песков заявил об отсутствии необходимости в новых мерах поддержки бизнеса
Введение дополнительных мер поддержки бизнеса в данный момент не требуется, так как экономика страны продолжает функционировать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока сейчас не идёт речь о каких-то очередных пакетах помощи. Просто в этом нет необходимости, с учётом того, что экономика продолжает функционировать. Весной ситуация была кардинально другая — весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун», — сказал Песков журналистам.
По его словам, текущие проблемы бизнеса связаны с общим экономическим кризисом: Россия не может оставаться в стороне от негативных процессов, которые проходят во всем мире из-за пандемии.
«А дальше какие-то [меры помощи бизнесу] уже будут формулироваться при необходимости и с учётом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать», — добавил пресс-секретарь.
12 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении еще на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса. В тот же день Борис Титов заявил, что после завершения периода налоговых каникул для пострадавших от коронавируса российских предприятий потребуется введение более радикальных мер поддержки.