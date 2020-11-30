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Песков заявил об отсутствии необходимости в новых мерах поддержки бизнеса

Ведомости

Введение дополнительных мер поддержки бизнеса в данный момент не требуется, так как экономика страны продолжает функционировать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока сейчас не идёт речь о каких-то очередных пакетах помощи. Просто в этом нет необходимости, с учётом того, что экономика продолжает функционировать. Весной ситуация была кардинально другая — весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун», — сказал Песков журналистам.

По его словам, текущие проблемы бизнеса связаны с общим экономическим кризисом: Россия не может оставаться в стороне от негативных процессов, которые проходят во всем мире из-за пандемии.

«А дальше какие-то [меры помощи бизнесу] уже будут формулироваться при необходимости и с учётом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать», — добавил пресс-секретарь.

12 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении еще на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса. В тот же день Борис Титов заявил, что после завершения периода налоговых каникул для пострадавших от коронавируса российских предприятий потребуется введение более радикальных мер поддержки.

Ранее по теме: Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных