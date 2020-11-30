Песков заявил об отсутствии необходимости в новых мерах поддержки бизнеса

12 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении еще на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса. В тот же день Борис Титов заявил, что после завершения периода налоговых каникул для пострадавших от коронавируса российских предприятий потребуется введение более радикальных мер поддержки.