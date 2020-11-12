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Титов призвал к более радикальным мерам поддержки бизнеса

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После завершения периода налоговых каникул для пострадавших от коронавируса российских предприятий потребуется введение более радикальных мер поддержки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Ранее 12 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении еще на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса.

«Отсрочка выглядит логичным шагом. Конечно, бизнес за нее правительству благодарен. Однако по прошествии квартала отложенная проблема никуда не денется», — отметил Титов.

По его словам, после завершения налоговых каникул и выплаты налогов малый бизнес сильно исчерпает свои ресурсы.

«Мне кажется, за отсрочками уплаты в итоге должны будут последовать более радикальные меры стимулирования», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

«Именно поэтому мы предлагаем более радикальные шаги: освободить по итогам года от всех налогов (кроме НДС) и страховых взносов все предприятия и социально ориентированные НКО, у которых в 2019 году оборот не превышал 2 миллиарда рублей, без учета количества сотрудников. Помимо предприятий, входящих в перечень пострадавших отраслей, туда могли бы войти все, у кого выручка за первый-третий кварталы 2020 года упала на треть и более по сравнению с тем же периодом 2019 года», — добавил он.

Решения об отсрочке налоговых и страховых взносов для бизнеса, а также о введении моратория на проверки, были приняты правительством России в апреле этого года в связи с пандемией коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных