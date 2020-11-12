Титов призвал к более радикальным мерам поддержки бизнеса

«Именно поэтому мы предлагаем более радикальные шаги: освободить по итогам года от всех налогов (кроме НДС) и страховых взносов все предприятия и социально ориентированные НКО, у которых в 2019 году оборот не превышал 2 миллиарда рублей, без учета количества сотрудников. Помимо предприятий, входящих в перечень пострадавших отраслей, туда могли бы войти все, у кого выручка за первый-третий кварталы 2020 года упала на треть и более по сравнению с тем же периодом 2019 года», — добавил он.