К резидентам ТОР в моногородах смягчили требования
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении требований к резидентам территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в моногородах, сообщается на сайте правительства.
По прежним правилам компании должны были отчитываться об исполнении обязательств по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест через год после регистрации в ТОР, теперь это можно делать спустя два года.
«Решение касается компаний, которые получили или получат статус резидента с 1 апреля 2019 г. по 31 декабря 2021 г. Значительный период их работы пришёлся на ограничения, связанные с COVID-19, что негативно сказалось на результатах хозяйственной деятельности», — пояснили в правительстве.
Отмечается, что смягчение мер должно помочь предпринимателям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии.