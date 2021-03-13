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К резидентам ТОР в моногородах смягчили требования

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении требований к резидентам территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в моногородах, сообщается на сайте правительства.

По прежним правилам компании должны были отчитываться об исполнении обязательств по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест через год после регистрации в ТОР, теперь это можно делать спустя два года.

«Решение касается компаний, которые получили или получат статус резидента с 1 апреля 2019 г. по 31 декабря 2021 г. Значительный период их работы пришёлся на ограничения, связанные с COVID-19, что негативно сказалось на результатах хозяйственной деятельности», — пояснили в правительстве.

Отмечается, что смягчение мер должно помочь предпринимателям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии.

Ранее по теме: Минэкономразвития продлевает льготный период для резидентов ТОР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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