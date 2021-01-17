Минэкономразвития продлевает льготный период для резидентов ТОР

Минэкономразвития продлевает льготный период для резидентов ТОРЭто поможет компаниям завершить инвестпрограммы, отложенные из-за пандемии
Министерство экономического развития предлагает продлить период пониженных налоговых ставок для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) с трех до четырех лет. Соответствующий законопроект Минэкономразвития разместило на федеральном портале проектов нормативных актов. «Возможность применения пониженных тарифов страховых вносов в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития является одним из ключевых факторов принятия решения потенциальным инвестором об осуществлении деятельности на ТОР, поскольку совокупная ставка уплачиваемых резидентом взносов составляет всего 7,6%, – отмечается в пояснительной записке к документу.
Однако законодательством Российской Федерации предусматривается ограничение, что пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидента ТОР, получившего такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания соответствующей ТОР». Минэкономразвития предложило «в целях повышения привлекательности механизма ТОР в моногородах» продлить льготный период на год.
Эксперты указывают, что такое продление льготы выгодно для государства. «Понятно, что увеличение срока применения льготной ставки страховых взносов в целом для бюджета государства повлияет в сторону снижения, – отмечает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. – Но в долгосрочной перспективе эффект будет положительным. Это связано с тем, что пониженные ставки страховых взносов применяются при создании новых рабочих мест и, очевидно, чем большими темпами будет наращиваться на таких предприятиях фонд оплаты труда в течение льготного периода, тем больше после его окончания будет компенсировано недостающих поступлений страховых взносов в бюджет».