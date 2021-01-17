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Минэкономразвития продлевает льготный период для резидентов ТОР

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Любовь Маврина
Минэкономразвития продлевает льготный период для резидентов ТОР /Евгений Разумный / Ведомости

Министерство экономического развития предлагает продлить период пониженных налоговых ставок для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) с трех до четырех лет. Соответствующий законопроект Минэкономразвития разместило на федеральном портале проектов нормативных актов. «Возможность применения пониженных тарифов страховых вносов в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития является одним из ключевых факторов принятия решения потенциальным инвестором об осуществлении деятельности на ТОР, поскольку совокупная ставка уплачиваемых резидентом взносов составляет всего 7,6%, – отмечается в пояснительной записке к документу.

Однако законодательством Российской Федерации предусматривается ограничение, что пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении резидента ТОР, получившего такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания соответствующей ТОР». Минэкономразвития предложило «в целях повышения привлекательности механизма ТОР в моногородах» продлить льготный период на год.

Эксперты указывают, что такое продление льготы выгодно для государства. «Понятно, что увеличение срока применения льготной ставки страховых взносов в целом для бюджета государства повлияет в сторону снижения, – отмечает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. – Но в долгосрочной перспективе эффект будет положительным. Это связано с тем, что пониженные ставки страховых взносов применяются при создании новых рабочих мест и, очевидно, чем большими темпами будет наращиваться на таких предприятиях фонд оплаты труда в течение льготного периода, тем больше после его окончания будет компенсировано недостающих поступлений страховых взносов в бюджет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных