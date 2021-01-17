Минэкономразвития продлевает льготный период для резидентов ТОР

Эксперты указывают, что такое продление льготы выгодно для государства. «Понятно, что увеличение срока применения льготной ставки страховых взносов в целом для бюджета государства повлияет в сторону снижения, – отмечает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев. – Но в долгосрочной перспективе эффект будет положительным. Это связано с тем, что пониженные ставки страховых взносов применяются при создании новых рабочих мест и, очевидно, чем большими темпами будет наращиваться на таких предприятиях фонд оплаты труда в течение льготного периода, тем больше после его окончания будет компенсировано недостающих поступлений страховых взносов в бюджет».