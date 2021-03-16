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В России могут ввести штрафы за отсутствие сортировки на мусоросжигающих заводах

Ведомости

Минпромторг предложил ввести оборотные штрафы за отсутствие глубокой сортировки на генерирующих тепловую энергию мусоросжигающих заводах, сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

«Мы будем настаивать на том, что если мусоросжигающие заводы будут принимать мусор, который не прошел глубокую сортировку, они должны платить серьезные штрафы, вплоть до оборотных, как сейчас у нас происходит по нефтепродуктам на заправках», – сказал Евтухов журналистам. Он отметил, что мусор должен попадать на такие заводы после глубокой сортировки с извлечением максимального количества полезных фракций.

По словам замминистра, власти обсуждают различные варианты поддержки строительства мусоросжигающих заводов. «С точки зрения строительства будут различные механизмы: субсидирование процентных ставок, "зеленые" облигации, где-то помощь государства должна быть. Этот вопрос еще на стадии обсуждения», – рассказал он.

Ранее сегодня вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, предложила запретить использовать пластиковую посуду. По ее словам, кабмин уже работает над запретом использования неперерабатываемого пластика, в том числе и одноразовой посуды. 

Ранее по теме: Экосборы могут направить на финансирование «мусорных» заводов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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