В России могут ввести штрафы за отсутствие сортировки на мусоросжигающих заводах

«Мы будем настаивать на том, что если мусоросжигающие заводы будут принимать мусор, который не прошел глубокую сортировку, они должны платить серьезные штрафы, вплоть до оборотных, как сейчас у нас происходит по нефтепродуктам на заправках», – сказал Евтухов журналистам. Он отметил, что мусор должен попадать на такие заводы после глубокой сортировки с извлечением максимального количества полезных фракций.