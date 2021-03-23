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В Минэнерго прокомментировали сообщения о скором росте цен на бензин

Ведомости

Правительство и Минэнерго уже приняли необходимые меры реагирования на рост оптовых цен на бензин, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина. По его словам, с 1 мая будет скорректирован демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам и увеличены нормативы продаж на бирже.

23 марта Независимый топливный союз предупредил о риске подорожания бензина почти на 14% до конца этого года, следует из письма организации премьер-министру Михаилу Мишустину. В НТС также предложили снизить акцизы на бензин и дизель пятого экологического класса, отменить демпфер и увеличить объемы реализации на бирже до 25% производства бензина и до 15% производства дизеля.

«Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма», — сказал он.

Демпфер, отмену которого предложил НТС, «показал себя как эффективный механизм по сдерживанию темпов роста цен на АЗС, который в течение последних нескольких лет успешно достигал своей задачи», отметил Сорокин.

«Мы считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену данного механизма, потому что это может привести к непоправимым последствиям для рынка», — добавил замглавы Минэнерго.

Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. На это в Минэнерго ответили, что не видят для этого предпосылок: по данным ведомства, нефтекомпании сейчас полностью снабжают внутренний рынок топливом, увеличили производство бензина, а товарные запасы с начала февраля увеличились более чем на треть и продолжают расти.

Ранее по теме: Песков оценил заявление Счетной палаты об угрозе топливного кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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