В Минэнерго прокомментировали сообщения о скором росте цен на бензин
Правительство и Минэнерго уже приняли необходимые меры реагирования на рост оптовых цен на бензин, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина. По его словам, с 1 мая будет скорректирован демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам и увеличены нормативы продаж на бирже.
23 марта Независимый топливный союз предупредил о риске подорожания бензина почти на 14% до конца этого года, следует из письма организации премьер-министру Михаилу Мишустину. В НТС также предложили снизить акцизы на бензин и дизель пятого экологического класса, отменить демпфер и увеличить объемы реализации на бирже до 25% производства бензина и до 15% производства дизеля.
«Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма», — сказал он.
Демпфер, отмену которого предложил НТС, «показал себя как эффективный механизм по сдерживанию темпов роста цен на АЗС, который в течение последних нескольких лет успешно достигал своей задачи», отметил Сорокин.
«Мы считаем, что категорически нельзя даже обсуждать отмену данного механизма, потому что это может привести к непоправимым последствиям для рынка», — добавил замглавы Минэнерго.
Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. На это в Минэнерго ответили, что не видят для этого предпосылок: по данным ведомства, нефтекомпании сейчас полностью снабжают внутренний рынок топливом, увеличили производство бензина, а товарные запасы с начала февраля увеличились более чем на треть и продолжают расти.