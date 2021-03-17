Песков оценил заявление Счетной палаты об угрозе топливного кризиса
В Кремле считают, что правительство и держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Счетной палаты о риске топливного кризиса в стране.
«Мы исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволяют резко меняться ценам на топливо», — сказал Песков. Он добавил, что встреча с главами топливных компаний у президента «пока не планируется».
«Скачки [цен] нежелательные, которые имели место ранее, в том числе, в 2018 г., были причиной для разработки специального демпферного механизма, который призван как раз демпфировать вот эти изменения, связанные с мировой конъюнктурой цен на нефть», — отметил Песков, говоря об арсенале мер, которые имеются у властей для контроля за ситуацией с топливом.
Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. На это в Минэнерго ответили, что не видят для этого предпосылок: по данным ведомства, нефтекомпании сейчас полностью снабжают внутренний рынок топливом, увеличили производство бензина, а товарные запасы с начала февраля увеличились более чем на треть и продолжают расти. В то же время 12 марта биржевая цена автомобильного бензина Аи-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55,75 тыс. руб. за т. Цены на топливо растут на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с конца 2020 г. На Лондонской бирже 9 марта цена майского фьючерса марки Brent впервые с начала января прошлого года преодолела $69 за баррель и до сих пор держится выше этой отметки.
До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что с 1 мая механизм формирования цены на бензин и дизельное топливо изменится на фоне колебаний цен на нефть на внешних рынках. Для сдерживания цен на топливо в таких случаях действует введенный в 2019 г. демпферный механизм: при высоких экспортных ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, чтобы они не повышали цены внутри страны при низких экспортных ценах и высоких российских – нефтяники перечисляют средства бюджету.
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил в январе 2021 г., что демпфер в его нынешнем виде сильно снижает маржу компании по всей цепочке от переработки нефти на НПЗ до сбыта нефтепродуктов. Дюков предложил индексировать индикативную цену в демпфере в пределах инфляции, а не на 5%, как сейчас предусмотрено этим механизмом.