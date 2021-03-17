Песков оценил заявление Счетной палаты об угрозе топливного кризиса

Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. На это в Минэнерго ответили, что не видят для этого предпосылок: по данным ведомства, нефтекомпании сейчас полностью снабжают внутренний рынок топливом, увеличили производство бензина, а товарные запасы с начала февраля увеличились более чем на треть и продолжают расти. В то же время 12 марта биржевая цена автомобильного бензина Аи-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55,75 тыс. руб. за т. Цены на топливо растут на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с конца 2020 г. На Лондонской бирже 9 марта цена майского фьючерса марки Brent впервые с начала января прошлого года преодолела $69 за баррель и до сих пор держится выше этой отметки.