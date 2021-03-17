Счетная палата заявила о риске топливного кризиса

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — говорится в документе. В 2018 г. властям пришлось принимать экстренные меры из-за роста цен на топливо. В Минэнерго заявили, что уже приняли меры для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизель и для обеспечения регионов топливом и доходности АЗС.