Счетная палата заявила о риске топливного кризиса
Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на отчет о работе Счетной палаты за 2020 г.
«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — говорится в документе. В 2018 г. властям пришлось принимать экстренные меры из-за роста цен на топливо. В Минэнерго заявили, что уже приняли меры для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизель и для обеспечения регионов топливом и доходности АЗС.
В министерстве отметили важность демпферного механизма, который минимизирует воздействие колебания мировых цен на нефть на цену бензина в России. Благодаря механизму цены на топливо на АЗС держались в рамках инфляции: цена на АИ-92 выросла на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%, пояснили в Минэнерго.
В конце января председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков предложил индексировать индикативную цену в демпфере в пределах инфляции, а не на 5%, как сейчас предусмотрено этим механизмом. На совещании у вице-премьера Александра Новака и еще одного вице-премьера Дмитрия Григоренко 10 марта это предложение, по сути, было поддержано.
Механизм формирования цены на бензин и дизельное топливо изменится в России с 1 мая 2021 г, сообщал вице-премьер Александр Новак в ходе рабочего совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера.
Демпферный механизм действует с 2019 г. и предназначается для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких экспортных ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, чтобы они не повышали цены внутри страны при низких экспортных ценах и высоких российских – нефтяники перечисляют средства бюджету.