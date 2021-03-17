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Счетная палата заявила о риске топливного кризиса

Ведомости

Россия может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на отчет о работе Счетной палаты за 2020 г.

«В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — говорится в документе. В 2018 г. властям пришлось принимать экстренные меры из-за роста цен на топливо. В Минэнерго заявили, что уже приняли меры для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизель и для обеспечения регионов топливом и доходности АЗС.

В министерстве отметили важность демпферного механизма, который минимизирует воздействие колебания мировых цен на нефть на цену бензина в России. Благодаря механизму цены на топливо на АЗС держались в рамках инфляции: цена на АИ-92 выросла на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%, пояснили в Минэнерго.

В конце января председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков предложил индексировать индикативную цену в демпфере в пределах инфляции, а не на 5%, как сейчас предусмотрено этим механизмом. На совещании у вице-премьера Александра Новака и еще одного вице-премьера Дмитрия Григоренко 10 марта это предложение, по сути, было поддержано. 

Механизм формирования цены на бензин и дизельное топливо изменится в России с 1 мая 2021 г, сообщал вице-премьер Александр Новак в ходе рабочего совещания о ситуации на рынке нефтепродуктов и работе топливного демпфера.

Демпферный механизм действует с 2019 г. и предназначается для сдерживания стоимости бензина и дизельного топлива при колебаниях цены на нефть. При высоких экспортных ценах на нефть государство выплачивает предприятиям нефтяной отрасли компенсации, чтобы они не повышали цены внутри страны при низких экспортных ценах и высоких российских – нефтяники перечисляют средства бюджету.

Ранее по теме: Правительство согласилось изменить механизм сдерживания цен на АЗС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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