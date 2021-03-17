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Минэнерго ответило на заявление о риске нового топливного кризиса в России

Ведомости

Министерство энергетики не видит предпосылок нового топливного кризиса в России в 2021 г., сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. Ранее о таком риске заявила Счетная палата.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 г. в 2021 г. Благодаря принятым мерам последние четыре торговые сессии (на бирже — ИФ) уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», — заявил Сорокин (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что нефтекомпании сейчас полностью снабжают внутренний рынок топливом. Сорокин рассказал, что компании увеличили производство бензина. Товарные запасы с начала февраля увеличились более чем на треть и продолжают расти, добавил замминистра.

Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. В министерстве отметили важность демпферного механизма, который минимизирует воздействие колебания мировых цен на нефть на цену бензина в России. Благодаря механизму цены на топливо на АЗС держались в рамках инфляции: цена на АИ-92 выросла на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.

Ранее по теме: Правительство согласилось изменить механизм сдерживания цен на АЗС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных