Минэнерго ответило на заявление о риске нового топливного кризиса в России

Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. В министерстве отметили важность демпферного механизма, который минимизирует воздействие колебания мировых цен на нефть на цену бензина в России. Благодаря механизму цены на топливо на АЗС держались в рамках инфляции: цена на АИ-92 выросла на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.