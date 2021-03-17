Минэнерго ответило на заявление о риске нового топливного кризиса в России
Министерство энергетики не видит предпосылок нового топливного кризиса в России в 2021 г., сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. Ранее о таком риске заявила Счетная палата.
«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 г. в 2021 г. Благодаря принятым мерам последние четыре торговые сессии (на бирже — ИФ) уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке», — заявил Сорокин (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что нефтекомпании сейчас полностью снабжают внутренний рынок топливом. Сорокин рассказал, что компании увеличили производство бензина. Товарные запасы с начала февраля увеличились более чем на треть и продолжают расти, добавил замминистра.
Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. В министерстве отметили важность демпферного механизма, который минимизирует воздействие колебания мировых цен на нефть на цену бензина в России. Благодаря механизму цены на топливо на АЗС держались в рамках инфляции: цена на АИ-92 выросла на 2,2-2,5% при инфляции 4,9%.