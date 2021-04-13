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Ozon объявил о договоренности с Совкомбанком о покупке «Оней Банка»

Ведомости

Ozon договорился о покупке «Оней Банка» у Совкомбанка для развития собственного финтех-направления, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ритейлера.

«Ozon и ПАО "Совкомбанк" объявляют о подписании соглашения о продаже Совкомбанком компании Ozon 100% уставного капитала ООО «Оней Банк», — говорится в сообщении компании. В случае согласования сделки Банком России она поможет ритейлеру «быстрее развивать новые продукты для своего финтех-направления и расширить целевой рынок».

«Это, например, платежные решения, в том числе на базе системы быстрых платежей, которая на текущий момент имеет самые низкие комиссионные ставки», — пояснил вице-президент по финансовым сервисам Ozon. Он отметил, что сделка не означает намерения компании развивать все продукты «самостоятельно и без участия партнеров».

Накануне генеральный директор Ozon Александр Шульгин заявил в интервью Financial Times, что компания подаст заявку на получение банковской лицензии, чтобы расширять свои финтех-услуги и выдавать кредиты продавцам-партнерам из сегмента малого и среднего бизнеса. До этого, в феврале, Ozon уже учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит». Тогда интернет-компания отметила, что также продолжит развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцов маркетплейса. 

Ozon — один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. В феврале он представил предварительные операционные результаты за прошлый год. Оборот (Gross Merchandise Value (GMV)) увеличился на 140% по сравнению с 2019 г. — до 195 млрд руб. Число заказов достигло 73,9 млн, что на 132% больше, чем годом ранее. 

В конце 2020 г. компания провела IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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