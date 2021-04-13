Ozon объявил о договоренности с Совкомбанком о покупке «Оней Банка»

Накануне генеральный директор Ozon Александр Шульгин заявил в интервью Financial Times, что компания подаст заявку на получение банковской лицензии, чтобы расширять свои финтех-услуги и выдавать кредиты продавцам-партнерам из сегмента малого и среднего бизнеса. До этого, в феврале, Ozon уже учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит». Тогда интернет-компания отметила, что также продолжит развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцов маркетплейса.