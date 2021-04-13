Ozon объявил о договоренности с Совкомбанком о покупке «Оней Банка»
Ozon договорился о покупке «Оней Банка» у Совкомбанка для развития собственного финтех-направления, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ритейлера.
«Ozon и ПАО "Совкомбанк" объявляют о подписании соглашения о продаже Совкомбанком компании Ozon 100% уставного капитала ООО «Оней Банк», — говорится в сообщении компании. В случае согласования сделки Банком России она поможет ритейлеру «быстрее развивать новые продукты для своего финтех-направления и расширить целевой рынок».
«Это, например, платежные решения, в том числе на базе системы быстрых платежей, которая на текущий момент имеет самые низкие комиссионные ставки», — пояснил вице-президент по финансовым сервисам Ozon. Он отметил, что сделка не означает намерения компании развивать все продукты «самостоятельно и без участия партнеров».
Накануне генеральный директор Ozon Александр Шульгин заявил в интервью Financial Times, что компания подаст заявку на получение банковской лицензии, чтобы расширять свои финтех-услуги и выдавать кредиты продавцам-партнерам из сегмента малого и среднего бизнеса. До этого, в феврале, Ozon уже учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит». Тогда интернет-компания отметила, что также продолжит развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцов маркетплейса.
Ozon — один из крупнейших интернет-ритейлеров в России. В феврале он представил предварительные операционные результаты за прошлый год. Оборот (Gross Merchandise Value (GMV)) увеличился на 140% по сравнению с 2019 г. — до 195 млрд руб. Число заказов достигло 73,9 млн, что на 132% больше, чем годом ранее.
В конце 2020 г. компания провела IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO.