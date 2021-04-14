«Норникель» заключил контракты по «Серному проекту» на 76 млрд рублей

«У нас уже контракты заключены на 76 млрд руб. Вся серная программа — 250 млрд руб. Реализация уже практически началась», — сказал Грачев. По его словам, сроки реализации проекта были незначительно сдвинуты: задержку в компании объяснили необходимостью возведения новых общежитий для работников.