«Норникель» заключил контракты по «Серному проекту» на 76 млрд рублей
«Норильский никель» заключил контракты на 76 млрд руб. в рамках реализации «Серного проекта» — программы сокращения выбросов диоксида серы, рассказал «Ведомостям» вице-президент по федеральным и региональным программам компании Андрей Грачев в кулуарах Красноярского экономического форума.
«У нас уже контракты заключены на 76 млрд руб. Вся серная программа — 250 млрд руб. Реализация уже практически началась», — сказал Грачев. По его словам, сроки реализации проекта были незначительно сдвинуты: задержку в компании объяснили необходимостью возведения новых общежитий для работников.
Вице-президент по взаимодействию с органами власти и управлению «Норникеля» Дмитрий Пристансков в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» сообщил, что к 2025 г. в рамках реализации программы компания планирует значительно выбросы диоксида серы.
«В 2023 г. мы должны достичь 40% снижения диоксида серы по отношению к 2015 г. К 2025 г. планируем достичь более 99% снижения выбросов», — рассказал Пристансков.
Всего на реализацию экологических проектов компания направит $5,5 млрд, добавил Грачев. Экологическая программа помимо сокращения выбросов диоксида серы включает проекты сбора отходов и рекультивации земель в Норильском промышленном районе, строительства очистных сооружений, обеспечения безопасной эксплуатации хранилищ для токсичных отходов.