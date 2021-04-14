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«Норникель» заключил контракты по «Серному проекту» на 76 млрд рублей

Ведомости

«Норильский никель» заключил контракты на 76 млрд руб. в рамках реализации «Серного проекта» — программы сокращения выбросов диоксида серы, рассказал «Ведомостям» вице-президент по федеральным и региональным программам компании Андрей Грачев в кулуарах Красноярского экономического форума.

«У нас уже контракты заключены на 76 млрд руб. Вся серная программа — 250 млрд руб. Реализация уже практически началась», — сказал Грачев. По его словам, сроки реализации проекта были незначительно сдвинуты: задержку в компании объяснили необходимостью возведения новых общежитий для работников.

Вице-президент по взаимодействию с органами власти и управлению «Норникеля» Дмитрий Пристансков в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» сообщил, что к 2025 г. в рамках реализации программы компания планирует значительно выбросы диоксида серы.

«В 2023 г. мы должны достичь 40% снижения диоксида серы по отношению к 2015 г. К 2025 г. планируем достичь более 99% снижения выбросов», — рассказал Пристансков.

Всего на реализацию экологических проектов компания направит $5,5 млрд, добавил Грачев. Экологическая программа помимо сокращения выбросов диоксида серы включает проекты сбора отходов и рекультивации земель в Норильском промышленном районе, строительства очистных сооружений, обеспечения безопасной эксплуатации хранилищ для токсичных отходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных