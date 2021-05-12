Минпромторг назвал срок преодоления дефицита электроники для автомобилей

«Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику <…> Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что российские автомобильные заводы продолжают работать, в то время как крупные заводы по всему миру начиная с февраля-марта останавливались из-за нехватки деталей.