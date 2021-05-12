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Минпромторг назвал срок преодоления дефицита электроники для автомобилей

Ведомости

Минпромторг ожидает, что проблема дефицита электроники для автомобилей решится к концу лета, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику <…> Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что российские автомобильные заводы продолжают работать, в то время как крупные заводы по всему миру начиная с февраля-марта останавливались из-за нехватки деталей.

В России, по данным министерства, нет дефицита автомобилей, в том числе из-за нехватки деталей, но есть повышенный спрос на модели, в производстве которых не используются импортные комплектующие.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители электроники для автомобилей в России столкнулись с нехваткой микросхем, которая ранее появилась на мировом рынке. Микросхемы используются, в том числе, в системах «ЭРА-Глонасс», тахографах, панелях управления приборами и т. д.

Электроника в автомобилях станет наполовину российской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных