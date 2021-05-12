Минпромторг назвал срок преодоления дефицита электроники для автомобилей
Минпромторг ожидает, что проблема дефицита электроники для автомобилей решится к концу лета, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Мы подключили торгпредства для ускорения поставок комплектующих, отработали экстренную логистику <…> Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется», — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что российские автомобильные заводы продолжают работать, в то время как крупные заводы по всему миру начиная с февраля-марта останавливались из-за нехватки деталей.
В России, по данным министерства, нет дефицита автомобилей, в том числе из-за нехватки деталей, но есть повышенный спрос на модели, в производстве которых не используются импортные комплектующие.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители электроники для автомобилей в России столкнулись с нехваткой микросхем, которая ранее появилась на мировом рынке. Микросхемы используются, в том числе, в системах «ЭРА-Глонасс», тахографах, панелях управления приборами и т. д.