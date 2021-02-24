Электроника в автомобилях станет наполовину российской

Электроника в автомобилях станет наполовину российскойТакую цель поставил Минпромторг
Целевые показатели Минпромторга отражены в презентации «Точки роста в электронной промышленности РФ», предоставленной «Ведомостям» главой радиоэлектронного департамента министерства Василием Шпаком.
В 2019 г. доля российских электронных комплектующих в автомобилестроении, судостроении, авиации, сельхозтехнике и машиностроении, по данным Минпромторга, составляла 20% (126 млрд руб.) от общего объема в 630 млрд руб. Оперативно решить задачу импортозамещения в области отраслевой электроники профильный департамент Минпромторга предлагает с помощью управления сквозными проектами. «Это комплекс мероприятий, включающий разработку и организацию производства радиоэлектронной продукции, в том числе создание встроенного программного обеспечения (ПО), адаптацию существующего ПО и вывод продукции на рынок», – объясняет Шпак.
Для каждой отрасли (всего их 16) определены кураторы в лице заместителей председателя правительства и профильных федеральных органов исполнительной власти, обозначены финансовые показатели до 2025 г. и намечен план создания профильных консорциумов. «Компании-производители объединяются по специализации, консорциумы заключают соглашения с министерствами, в которых согласуют дорожные карты по профильным сферам деятельности, включая продуктовые сегменты, а министерства со своей стороны выстраивают отраслевую регуляторику таким образом, чтобы эти продуктовые линейки через систему сквозных проектов органично внедрялись в соответствующие отрасли народного хозяйства, – говорит Шпак. – Некоторые консорциумы уже сформированы: вычислительной и медицинской техники, телекоммуникационного оборудования, автоэлектроники и ряд других».
Для всех участников сквозных проектов предусмотрены меры поддержки, включая финансовые. Уже действует субсидия для разработчиков электронной аппаратуры, а в скором времени будут доступны субсидии для якорных заказчиков и разработчиков модулей и компонентов, пояснил Шпак.
Представитель «АвтоВАЗа» сообщил «Ведомостям», что компания поддерживает инициативы Минпромторга по стимулированию локализации электроники, но точных цифр по локализации компонентов Lada называть не стал.
Все автоальянсы держатся за своих поставщиков из-за конкурентного преимущества продукта, отметил один из представителей автоиндустрии: «У альянса Renault-Nissan-Mitsubishi (в который входит «АвтоВАЗ») основной поставщик электроники – это Bosch, у Kia-Hyundai поставщики – LG и Samsung».
Из российских компаний одним из основных поставщиков электроники является компания «Итэлма», она поставляет датчики, актуаторы, комбинации приборов, блок электронного замка, модули «ЭРА-Глонасс» – в основном эту комплектацию закупают «Камаз», автобусный дивизион ГАЗа, «АвтоВАЗ». «Но при этом сами продукты «Итэлмы» созданы из импортных комплектующих, так что назвать их российскими можно только при большом желании», – уточнил собеседник «Ведомостей».
В России традиционно слабо развито производство автомобильной электроники, признает представитель Volvo Trucks в России: «Однако такие компании, как, например, «Итэлма» и «Форт-телеком», активно развиваются, а их продукция в целом соответствует высоким стандартам качества и надежности, предъявляемым глобальными автопроизводителями, в том числе работающими в России».
Планы Минпромторга представляются хоть и весьма амбициозными, но необходимыми для встраивания российских производителей электроники в глобальный контекст, заключают в Volvo Trucks.
Локализация техники «Камаза» безотносительно электроники составляет более 80%, говорят представители компании. В целом проблема наличия отечественной электроники для автомобильной отрасли существует давно, но в последнее время автопроизводители стараются переориентироваться на российских поставщиков, особенно в связи с возникавшими проблемами поставок в период коронавирусного локдауна, рассказал «Ведомостям» представитель «Камаза».
«Рынок автомобилестроения в мире идет по пути унификации, а это приводит к тому, что практически во всех автомобилях используют схожие наборы компонентов, – констатирует директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. – Их производят лидеры европейского рынка STMicroelectronics и Infineon Technologies. Если смотреть на российскую промышленность, то крупнейший производитель автомобилей – «АвтоВАЗ» контролируется альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi и подчиняется технической политике глобальной корпорации. Рассчитывать на то, что «АвтоВАЗ» будет проводить самостоятельную политику в отношении электроники, сложно». Что касается грузовых автомобилей («Камаз», автобусы), то доля этого сегмента относительно легкового транспорта очень мала и не позволит достичь доли в 50%, утверждает Покровский.
План Минпромторга по импортозамещению электроники вполне реалистичен с учетом того, что у нас огромное количество электроники используется в военной технике, считает замдиректора ассоциации «Росспецмаш» Вячеслав Пронин: «Государством перед военными поставлена задача по конверсии предприятий и выходу на гражданский рынок с конкурентными предложениями».
На текущий момент около 80% компонентной базы спецтехники в России – это западные решения не потому, что нет отечественных аналогов, а потому, что импортеры предлагают конечные решения, говорит Пронин: «Если связываться с российскими поставщиками, придется тратить деньги и время на разработку, испытания, сертификацию».
Низкий платежеспособный спрос в нашей стране тормозит развитие технологичных продуктов, в том числе электроники, заключает Пронин.
Если предполагается набрать 50% российских комплектующих от совокупного объема транспортных отраслей, то это реализуемо, с учетом того что в авиационной и судоходной технике уже сейчас большая доля российских разработок. Это будет подтягивать общий показатель вверх, как и те сегменты, которые связаны с производством военной техники, объясняет Покровский: «А в автомобильной электронике доля российских комплектующих сейчас минимальна. Нет оснований предполагать, что в автомобильной электронике к 2025 г. доля российской составит 50%. Даже если мы предположим, что в автобусах и грузовых автомобилях будет стоять только российская электроника, что можно с трудом представить, то вклад этого сегмента в общий объем невелик».