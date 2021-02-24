Электроника в автомобилях станет наполовину российской

Если предполагается набрать 50% российских комплектующих от совокупного объема транспортных отраслей, то это реализуемо, с учетом того что в авиационной и судоходной технике уже сейчас большая доля российских разработок. Это будет подтягивать общий показатель вверх, как и те сегменты, которые связаны с производством военной техники, объясняет Покровский: «А в автомобильной электронике доля российских комплектующих сейчас минимальна. Нет оснований предполагать, что в автомобильной электронике к 2025 г. доля российской составит 50%. Даже если мы предположим, что в автобусах и грузовых автомобилях будет стоять только российская электроника, что можно с трудом представить, то вклад этого сегмента в общий объем невелик».