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«Коммерсантъ» узнал о дефиците микросхем для автомобилей в России

Ведомости

Производители электроники для автомобилей в России столкнулись с дефицитом микросхем, который ранее появился на мировом рынке, сообщил «Коммерсантъ». 

Глава комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по автокомпонентам Алексей Беляев рассказал, что такие микросхемы используются, в том числе, в системах ЭРА-Глонасс, тахографах, панелях управления приборами и т.д. Гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик рассказал изданию, что производители электроники испытывают «высочайший дефицит компонентов, работают по их фактическому наличию». Другой крупный производитель также сообщал автопроизводителям о нехватке чипов.

Горелик пояснил, что дефицит чипов для автопромышленности возник в мире, потому что весной 2020 г. автоконцерны сократили заказы из-за пандемии. Сейчас отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению спроса. Горелик рассказал, что цикл производства микросхемы составляет полгода и больше. Цикл состоит из двух частей: выращивания кремниевых кристаллов и их установка в корпус. Выращивание кристаллов запускается раз в квартал или в год, сразу производится большой объем товара, часть которого идет в производство, часть — на склад. Сейчас на складах производителей кристаллов нет, добавил он. 

В НП ГЛОНАСС изданию сообщили, что трудности начались в ноябре прошлого года. Раньше сроки поставки составляли три-четыре месяца, сейчас — шесть-девять месяцев, отметили в компании. В Минпромторге изданию заявили, что у российских автопроизводителей нет проблем с поставками электроники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных