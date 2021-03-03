«Коммерсантъ» узнал о дефиците микросхем для автомобилей в России

Горелик пояснил, что дефицит чипов для автопромышленности возник в мире, потому что весной 2020 г. автоконцерны сократили заказы из-за пандемии. Сейчас отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению спроса. Горелик рассказал, что цикл производства микросхемы составляет полгода и больше. Цикл состоит из двух частей: выращивания кремниевых кристаллов и их установка в корпус. Выращивание кристаллов запускается раз в квартал или в год, сразу производится большой объем товара, часть которого идет в производство, часть — на склад. Сейчас на складах производителей кристаллов нет, добавил он.