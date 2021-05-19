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Акции «Ленты» выросли более чем на 4% на фоне новостей о покупке супермаркетов Billa

Ведомости

Стоимость акций ритейлера «Лента» выросли на 4,4% на открытии торгов 19 мая на фоне новостей о приобретении компанией сети супермаркетов Billa. Так, в 9:59 мск цена одной бумаги составила 243,9 руб., тогда как на закрытии торгов 18 мая была на уровне 233,7 руб., следует из данных Московской биржи. 

К 10:01 мск стоимость акции на пике достигла 250 руб. — это максимальное значение с 29 марта этого года. После резкого роста цена бумаги несколько сократилась. К 11:05 мск она составила 239,1 руб.

Сегодня утром одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» сообщила о заключении соглашения о приобретении сети супермаркетов Billa за 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая). В сделку войдет 161 магазин — преимущественно из Москвы и ее области. Их суммарная торговая площадь достигает 138 000 кв. м. Также «Лента» приобретет распределительный центр, который находится в подмосковном поселке Быково. 

После завершения интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России. В результате сделки доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%. 

Ранее по теме: Ритейлер «Лента» договорился о покупке «Билла Россия» за 215 млн евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных