Акции «Ленты» выросли более чем на 4% на фоне новостей о покупке супермаркетов Billa
Стоимость акций ритейлера «Лента» выросли на 4,4% на открытии торгов 19 мая на фоне новостей о приобретении компанией сети супермаркетов Billa. Так, в 9:59 мск цена одной бумаги составила 243,9 руб., тогда как на закрытии торгов 18 мая была на уровне 233,7 руб., следует из данных Московской биржи.
К 10:01 мск стоимость акции на пике достигла 250 руб. — это максимальное значение с 29 марта этого года. После резкого роста цена бумаги несколько сократилась. К 11:05 мск она составила 239,1 руб.
Сегодня утром одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» сообщила о заключении соглашения о приобретении сети супермаркетов Billa за 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая). В сделку войдет 161 магазин — преимущественно из Москвы и ее области. Их суммарная торговая площадь достигает 138 000 кв. м. Также «Лента» приобретет распределительный центр, который находится в подмосковном поселке Быково.
После завершения интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России. В результате сделки доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.