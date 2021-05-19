Акции «Ленты» выросли более чем на 4% на фоне новостей о покупке супермаркетов Billa

Сегодня утром одна из крупнейших розничных сетей России «Лента» сообщила о заключении соглашения о приобретении сети супермаркетов Billa за 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая). В сделку войдет 161 магазин — преимущественно из Москвы и ее области. Их суммарная торговая площадь достигает 138 000 кв. м. Также «Лента» приобретет распределительный центр, который находится в подмосковном поселке Быково.