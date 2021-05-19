Потенциальные эмитенты «зеленых» облигаций контролируют 4% экономики России
Потенциальные эмитенты «зеленых» облигаций в России контролируют 4% отечественной экономики, заявил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков в ходе выступления на Национальном форуме по устойчивому развитию, организованном газетой «Ведомости».
«Процент компаний, который, согласно самым строгим требованиям, может претендовать на роль эмитента зеленых облигаций, это 4% нашей экономики. В такой ситуации есть возможность привлекать деньги, в том числе на международных рынках, выпуская облигации с привязкой к показателям эффективности в рамках ESG-показателей, так называемые SLB-бонды (sustainability-linked bonds), то есть переходные облигации, но для этого требуется принятие такого стандарта и механизмов его использования на законодательном уровне», — сказал он.
При этом за последний год была проделана большая работа по введению «зеленых» стандартов на российском рынке капитала, заметил он.
«Видите, как ставится глобальный вопрос с точки зрения финансирования. Основным инструментом здесь является далеко не кредит, а основным инструментом являются “зеленые” облигации... Действительно мир уже живет в другой парадигме очень много лет», — сказал он.
По его словам, несмотря на рост числа брокерских счетов в РФ, облигации сегодня занимают около 46-47% в портфелях. «Облигации стали самым доступным публичным средством финансирования», — пояснил он.
В свою очередь старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров заявил, что крупные компании не испытывают недостатка в финансировании.
«Единственный для меня на сегодняшний день стимул привлечь “зеленые” бонды — это возможность, если хотите, дисциплинировать менеджмент, закабалить его в некую рамку контрольных процедур, которые банк будет осуществлять в отношении реализации экологической программы, под которую выпущены эти бонды», — сказал он.
Модератор дискуссии, акционер «Бизнес ньюс медиа» Иван Еремин задал участникам дискуссии уточняющий вопрос, какую роль государство занимает в стимулировании зеленых инвестиций.
По мнению Шулакова, фиксирование «зеленых» проектов — это уже не удел энтузиастов, так как государство активно продвигает экологическую повестку и деятельность в области устойчивого развития. «Роль государства недооценивать нельзя», — заметил он.
Бугров в ответ сказал, что государство является «источником вдохновения в этой области». При этом помимо государства интересантами в развитии ESG-стандартов компаний являются акционеры и потребители продукции, добавил он.