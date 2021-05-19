Потенциальные эмитенты «зеленых» облигаций контролируют 4% экономики России

«Процент компаний, который, согласно самым строгим требованиям, может претендовать на роль эмитента зеленых облигаций, это 4% нашей экономики. В такой ситуации есть возможность привлекать деньги, в том числе на международных рынках, выпуская облигации с привязкой к показателям эффективности в рамках ESG-показателей, так называемые SLB-бонды (sustainability-linked bonds), то есть переходные облигации, но для этого требуется принятие такого стандарта и механизмов его использования на законодательном уровне», — сказал он.