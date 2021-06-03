Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Ранее сегодня вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил в кулуарах ПМЭФ-2021, что строительство газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию должно завершиться к концу текущего года. «Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию», — заявил он. По словам Новака, осталось проложить 100 км газопровода, а точные сроки завершения строительства зависят от технических и погодных условий.