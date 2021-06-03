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Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Ведомости

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании постановил отозвать разрешение экологов на строительство газопровода Baltic Pipe, пишет ТАСС со ссылкой на датского оператора транспортной системы Energinet.

«12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», — указано в сообщении.

Совет отозвал разрешение после того, как он посчитал недостаточным уровень изученности вопроса влияния укладки труб на дикую природу. При этом экологи выдали разрешение на реализацию проекта в 2019 году и его строительство уже ведется, теперь работы должны быть приостановлены.

В правительстве ожидают завершения строительства «Северного потока – 2» к концу года

Строительство трубопровода ведет польский оператор сети газопроводов Gaz-System совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Газопровод должен связать месторождения на норвежском шельфе с Польшей через Данию, он предусматривает прокладку трубы по дну Балтийского моря. Благодаря этому газопроводу Польша рассчитывает заместить газ, покупаемый в России.

В начале мая Gaz-System сообщил, что укладка морской части Baltic Pipe должна начаться этим летом, бурение тоннеля для газопровода на польском побережье началось месяцем ранее. Стороны планировали завершить строительство газопровода к октябрю 2022 года, его плановая мощность — 10 млрд кубометров газа ежегодно.

Ранее сегодня вице-премьер российского правительства Александр Новак заявил в кулуарах ПМЭФ-2021, что строительство газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию должно завершиться к концу текущего года. «Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию», — заявил он. По словам Новака, осталось проложить 100 км газопровода, а точные сроки завершения строительства зависят от технических и погодных условий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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