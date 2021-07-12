Титов доложил Путину о прекращении работы с «лондонским списком»

В июне прошлого года Титов сообщил о приостановке работы по возвращению из-за рубежа бизнесменов из «лондонского списка» в связи с пандемией коронавируса. Тогда же он рассказал, что ранее бывший гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в мошенничестве, приехал из Латвии в Россию согласно договоренностям. Однако при прилете в страну его встретили полицейские и задержали. После этого предпринимателя арестовали, но позже отпустили под подписку о невыезде. В июне его снова задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб.