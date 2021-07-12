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Титов доложил Путину о прекращении работы с «лондонским списком»

Ведомости

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил главе государства Владимиру Путину доклад, где говорится о прекращении работы по возвращению бизнесменов из так называемого «лондонского списка» из-за позиции Генеральной прокуратуры, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на документ.

В «лондонский список» входят предприниматели, проживающие за границей. В России в их отношении возбуждены уголовные дела. Однако при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу бизнесмены готовы вернуться на родину.

«В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», — цитирует агентство доклад бизнес-омбудсмена.

За время работы Титова с «лондонским списком» в Россию вернулись 12 предпринимателей. Из доклада следует, что с 2018 г. по настоящее время к нему поступило 136 обращений от бизнесменов. В работе сейчас находятся 10 из них.

В июне прошлого года Титов сообщил о приостановке работы по возвращению из-за рубежа бизнесменов из «лондонского списка» в связи с пандемией коронавируса. Тогда же он рассказал, что ранее бывший гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в мошенничестве, приехал из Латвии в Россию согласно договоренностям. Однако при прилете в страну его встретили полицейские и задержали. После этого предпринимателя арестовали, но позже отпустили под подписку о невыезде. В июне его снова задержали по подозрению в хищении 1 млрд руб.

Ранее по теме: Титов: работа по возвращению бизнесменов из «лондонского списка» приостановлена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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