Росрыболовство подало иск к структуре «Норникеля» почти на 60 млрд рублей

Разлив более 20 000 т дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. Норильско-Таймырская энергетическая компания в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав вред, нанесенный экологии.