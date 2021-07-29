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Росрыболовство подало иск к структуре «Норникеля» почти на 60 млрд рублей

Ведомости

Росрыболовство подало иск к Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в структуру «Норникеля») о взыскании ущерба водным биоресурсам на 58,65 млрд руб., следует из сообщения на сайте ведомства.

«Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, входит в структуру «Норильского никеля») о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Размер нанесенного компанией вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы, который составил 3,6 млрд руб., а также затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов в размере 55 млрд руб.

«Воздействию негативных факторов из-за утечки дизтоплива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы – от места аварии вниз по течению до Карского моря», — отметили в Росрыболовстве.

Разлив более 20 000 т дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. Норильско-Таймырская энергетическая компания в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав вред, нанесенный экологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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