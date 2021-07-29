ВЭБ.РФ объявил о начале ESG-трансформации

ВЭБ.РФ также обозначил ряд целей в области impact-инвестирования. К таковым относятся вложения, направленные не только на извлечение прибыли, но и на положительные экологические и социальные изменения. Так, к следующему году госкорпорация намерена выпустить механизм субсидирования недополученных доходов банков по ссудам, предоставляемым на создание объектов спортивной инфраструктуры. Кроме того, к 2024 г. компания планирует реализовать в не менее 10 российских субъектах «качественные инфраструктурные проекты, прошедшие оценку в рамках системы IRIIS».