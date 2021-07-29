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ВЭБ.РФ объявил о начале ESG-трансформации

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ объявила о начале своей ESG-трансформации, сообщила пресс-служба компании. Концепция ESG подразумевает ведение бизнеса, основанное на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности. Она нацелена в том числе на достижение целей устойчивого развития ООН.

Трансформация ВЭБ.РФ продлится до конца 2023 г. и будет содержать ряд изменений. Госкорпорация намерена создать и внедрить специальные ESG-инструменты — в том числе «зеленые» кредиты и облигации. Кроме того, компания дополнит свою модель управления ESG-принципами, в том числе добавит стресс-тестирование по ESG-факторам. Наконец, госкорпорация разработает связанные с показателями устойчивого развития требования к своим клиентам и введет в эксплуатацию «зеленый» офис, принципы ESG также внедрят в закупочный процесс.

Кроме того, ВЭБ.РФ планирует помогать в создании методологии для применения социальных финансовых инструментов, климатической политики, системы оценки качества и устойчивости инфраструктурных проектов (IRIIS) и impact-инвестирования. Эту систему госкорпорация хочет продвигать в СНГ и на территории Евразийского экономического союза.

ВЭБ.РФ также обозначил ряд целей в области impact-инвестирования. К таковым относятся вложения, направленные не только на извлечение прибыли, но и на положительные экологические и социальные изменения. Так, к следующему году госкорпорация намерена выпустить механизм субсидирования недополученных доходов банков по ссудам, предоставляемым на создание объектов спортивной инфраструктуры. Кроме того, к 2024 г. компания планирует реализовать в не менее 10 российских субъектах «качественные инфраструктурные проекты, прошедшие оценку в рамках системы IRIIS».

Вдобавок, к 2025 г. ВЭБ.РФ хочет привлечь как минимум 30 субъектов к запуску и реализации проектов социального воздействия и помочь России войти в топ-10 стран по числу запущенных impact-проектов. К 2026 г. корпорация намерена обеспечить масштабирование применения системы оценки IRIIS в странах Евразийского экономического союза.

О важности ESG-трансформации ранее неоднократно заявлял Банк России. Накануне регулятор обнародовал проект «Основных направлений развития финансового рынка» в стране на период с 2022 по 2024 г., где указал восемь приоритетных направлений деятельности, среди которых — расширение вклада финансового рынка в ESG. ЦБ указал, что регулирование данной области в мире происходит в ускоренном режиме. Россия же может не успевать за общими тенденциями, что несет риски снижения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики и финансового рынка на международной арене.

Ранее по теме: ЦБ назвал основные приоритеты развития финрынка в ближайшие три года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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