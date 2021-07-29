ВЭБ.РФ объявил о начале ESG-трансформации
Госкорпорация ВЭБ.РФ объявила о начале своей ESG-трансформации, сообщила пресс-служба компании. Концепция ESG подразумевает ведение бизнеса, основанное на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности. Она нацелена в том числе на достижение целей устойчивого развития ООН.
Трансформация ВЭБ.РФ продлится до конца 2023 г. и будет содержать ряд изменений. Госкорпорация намерена создать и внедрить специальные ESG-инструменты — в том числе «зеленые» кредиты и облигации. Кроме того, компания дополнит свою модель управления ESG-принципами, в том числе добавит стресс-тестирование по ESG-факторам. Наконец, госкорпорация разработает связанные с показателями устойчивого развития требования к своим клиентам и введет в эксплуатацию «зеленый» офис, принципы ESG также внедрят в закупочный процесс.
Кроме того, ВЭБ.РФ планирует помогать в создании методологии для применения социальных финансовых инструментов, климатической политики, системы оценки качества и устойчивости инфраструктурных проектов (IRIIS) и impact-инвестирования. Эту систему госкорпорация хочет продвигать в СНГ и на территории Евразийского экономического союза.
ВЭБ.РФ также обозначил ряд целей в области impact-инвестирования. К таковым относятся вложения, направленные не только на извлечение прибыли, но и на положительные экологические и социальные изменения. Так, к следующему году госкорпорация намерена выпустить механизм субсидирования недополученных доходов банков по ссудам, предоставляемым на создание объектов спортивной инфраструктуры. Кроме того, к 2024 г. компания планирует реализовать в не менее 10 российских субъектах «качественные инфраструктурные проекты, прошедшие оценку в рамках системы IRIIS».
Вдобавок, к 2025 г. ВЭБ.РФ хочет привлечь как минимум 30 субъектов к запуску и реализации проектов социального воздействия и помочь России войти в топ-10 стран по числу запущенных impact-проектов. К 2026 г. корпорация намерена обеспечить масштабирование применения системы оценки IRIIS в странах Евразийского экономического союза.
О важности ESG-трансформации ранее неоднократно заявлял Банк России. Накануне регулятор обнародовал проект «Основных направлений развития финансового рынка» в стране на период с 2022 по 2024 г., где указал восемь приоритетных направлений деятельности, среди которых — расширение вклада финансового рынка в ESG. ЦБ указал, что регулирование данной области в мире происходит в ускоренном режиме. Россия же может не успевать за общими тенденциями, что несет риски снижения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики и финансового рынка на международной арене.