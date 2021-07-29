«Норникель» назвал требования Росрыболовства необоснованно завышенными

В сообщении Росрыболовства отмечается, что расчеты нанесенного ущерба и затрат на восстановление проводились в соответствии с методикой, основанной на законах о рыболовстве и охране окружающей среды, вред от разлива дизтоплива оценен в объеме 8890 т водных биоресурсов. «Исходя из этого показателя прямой ущерб составляет 3,6 млрд руб., а с учетом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство) – 58,65 млрд руб.», — отметили в ведомстве.