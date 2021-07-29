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«Норникель» назвал требования Росрыболовства необоснованно завышенными

Ведомости

Компания «Норникель» назвала размер ущерба в рамках иска Росрыболовства в 58,65 млрд руб. необоснованно завышенным и заявила о намерении оспорить требования в суде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Росрыболовство сообщило о подаче иска к Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в структуру «Норникеля») о взыскании ущерба водным биоресурсам на 58,65 млрд руб. Воздействию негативных факторов из-за происшествия подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы – от места аварии вниз по течению до Карского моря, подчеркнули в Росрыболовстве.

«Норникель» считает размер ущерба, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным. Он многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы. Как только компания получит документы Росрыболовства и ознакомится с ними, мы намерены оспаривать иск и методику расчета ущерба в суде», — сообщили в компании.

В сообщении Росрыболовства отмечается, что расчеты нанесенного ущерба и затрат на восстановление проводились в соответствии с методикой, основанной на законах о рыболовстве и охране окружающей среды, вред от разлива дизтоплива оценен в объеме 8890 т водных биоресурсов. «Исходя из этого показателя прямой ущерб составляет 3,6 млрд руб., а с учетом затрат на восстановление (искусственное воспроизводство) – 58,65 млрд руб.», — отметили в ведомстве.

Исследования водоемов и рыбных запасов, а также объема причиненного вреда водным биоресурсам и среде обитания проводили специалисты ФГБУ «ВНИРО», которые установили, что разлив дизтоплива оказал существенное влияние на среду обитания водных организмов, привел к загрязнению и гибели водных биоресурсов и ряду других негативных последствий, отметили в Росрыболовстве. 

Разлив более 20 000 т дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав вред, нанесенный экологии.

Ранее по теме: Росрыболовство подало иск к структуре «Норникеля» почти на 60 млрд рублей
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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